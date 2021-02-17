Финансовые итоги облачной платформы Yandex.Cloud

Облачная платформа Yandex.Cloud подвела финансовые результаты по итогам 2020 года. В 2020 году выручка платформы Yandex.Cloud увеличилась в четыре с половиной раза и достигла 1 миллиарда рублей. Количество коммерческих клиентов Yandex.Cloud увеличилось в 2020 году по сравнению с 2019 годом в 1,4 раза и составило 9 700, а средний чек одного клиента увеличился за этот период в 3 раза.

В компании выделяют несколько главных причин такого роста. Во-первых, российские и международные компании стали более активно создавать и развивать собственные цифровые продукты. Во-вторых, многие отрасли, например, ритейл и e-commerce, столкнулись с резким ростом нагрузки на онлайн-сервисы из-за пандемии и компании искали в облаках возможность быстрого расширения ИТ-инфраструктуры, повышения производительности и отказоустойчивости.

270 клиентов Yandex.Cloud относятся к крупным потребителям облачных сервисов. К ним относятся компании, занимающие лидирующие позиции в своих отраслях по капитализации, доле рынка и темпам роста. Это такие компании как, например, «Леруа Мерлен», Ozon, «М.Видео», ВТБ, SkyEng, НИУ ВШЭ и так далее. Такие клиенты обрабатывают большие объемы данных, активно развивают корпоративные и отраслевые цифровые платформы для управления внутренними процессами бизнеса, запуска и поддержки новых приложений и сервисов.

В 2020 году количество крупных клиентов платформы Yandex.Cloud увеличилось более, чем в 2 раза, а объем потребления ими сервисов Yandex.Cloud вырос почти в 5 раз. Доля крупных клиентов в общей выручке Yandex.Cloud составила 48%. Этот показатель вырос по сравнению с 2019 годом на 4 процентных пункта.

Стоит отметить, что доля компаний группы «Яндекса» в структуре выручки платформы Yandex.Cloud в 2020 году составила 4%. При расчете показателя учитывается только потребление Yandex.Cloud сервисами ГК «Яндекс» по общим рыночным условиям. Объем потребления ресурсов внутренней облачной платформы, локализованной под задачи компаний и отдельных сервисов ГК «Яндекс», в структуре выручки Yandex.Cloud не учитывается.

В ближайшие несколько лет бизнес массово будет использовать облака как целостные платформы, на которых по запросу можно получить все необходимые сервисы для решения задач по развитию бизнеса.

Yandex.Cloud выделил топ-4 основных сценариев потребления облачных сервисов компаниями: перенос из собственной инфраструктуры на облачную корпоративных приложений и сервисов; развитие единой среды разработки, тестирования и запуска новых бизнес-приложений (цифровых продуктов); создание корпоративной платформы данных для хранения, обработки и анализа данных; применение сервисов на базе искусственного интеллекта и инструментов машинного обучения.

В свою очередь сервисы платформы, которые наиболее активно участвуют в достижении этих сценариев мы разделили на 4 основных группы и оценили, каким спросом они пользовались в 2020 году.

Группа №1: «Базовая инфраструктура и сеть». Вклад в выручку Yandex.Cloud в 2020 году – 60%. В группу входят виртуальные машины, сетевые диски, инструменты управления вирутальными сетями. Это наиболее востребованная группа сервисов, на нее в 2020 году пришлось 60% выручки платформы Yandex.Cloud. Активные потребители сервисов этой группы - интернет-магазин Ozon.ru, DIY-ритейлер Leroy Merlin, разработчик мобильных игр Axelbolt.

Группа №2: «Машинное обучение». Вклад в выручку Yandex.Cloud в 2020 году – 14%. В группу входят сервисы на базе уникальных технологии Яндекса в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Сервисы машинного обучения активно используют такие компании как: Signal AI, Badoo, разработчик и интегратор голосовых сервисов АТС (разрабатывает сервисы для Альфа-Банк, Мегафон, ДИТ Москвы, Министерства здравоохранения МО). Наибольший рост – в 9 раз – показал сервис синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit. Это также подтверждает интерес партнеров: за 2020 год количество компаний, специализирующихся на разработке и внедрении голосовых сервисов выросло до 30. Cервис машинного перевода Yandex Translate принес 32% выручки направления, в том числе за счет спроса со стороны зарубежных клиентов, которые привлекает соотношение цены и качества перевода многих языковых пар, превосходящее аналогичные сервисы.

Группа №3 «Платформа данных». Вклад в выручку Yandex.Cloud - 12%. Экосистема облачных сервисов для полного цикла работы с данными. Самыми востребованными стали системы управления базами данных, предоставляемые на платформе как сервис. На первом месте по популярности PostgreSQL, также в тройку входят ClickHouse и MySQL. Количество компаний-пользователей MDB в 2020 году достигло 1 350. Роста группы «Платформа данных» в 2020 году - в 8 раз. У нас хранят свои данные ВТБ, М.Видео и Декатлон.

«Автоматизированное управление контейнерами». Вклад группы в выручку Yandex.Cloud – 7%. Основной сервис - Managed Kubernetes для автоматизации развёртывания, масштабирования и управления контейнеризированными приложениями. Коммерческими пользователями сервиса Managed Kubernetes в 2020 году стали 260 клиентов Yandex.Cloud, а общий рост группы в 2020 году - в 18 раз. Активные потребители сервисов группы: компания ПИК, «Альфа-Страхование», ИГ «Севергрупп».

Еще 7% выручки Yandex.Cloud в 2020 году относятся к маркетплейсу и платной поддержке.