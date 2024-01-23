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В сервисах «МТС Линк» появились новые способы аутентификации

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», объявила, что теперь платформа поддерживает все три ключевых протокола аутентификации и авторизации пользователей.

Три протокола аутентификации

Платформа «МТС Линк» поддерживает все три ключевых протокола аутентификации и авторизации пользователей: SAML, OAuth 2.0 и LDAP. Об этом сообщили представители разработчика платформы — компании «Вебинар технологии».

Включение поддержки протоколов OAuth 2.0 и LDAP расширяют возможности авторизации, позволяя безопасно предоставлять доступ к своим данным без необходимости ручного ввода данных пользователей и их ручной синхронизации. Администраторы компаний теперь могут более гибко настраивать процессы входа в систему «МТС Линк», используя различные методы аутентификации и авторизации в зависимости от корпоративных требований и стандартов безопасности.

Единый вход во все сервисы

Использование внешних провайдеров авторизации по протоколам SAML, OAuth 2.0 и LDAP позволяет реализовать не только базовые сценарии авторизации, но и многофакторную авторизацию как с использованием встроенных средств MFA в провайдерах, так и с использованием сторонних решений, таких как «Мультифактор».

Использование внешних провайдеров авторизации по протоколам SAML, OAuth 2.0 и LDAP позволяет реализовать многофакторную авторизацию

Технология Single Sign-On (SSO) внедрена во все сервисы «МТС Линк», включая корпоративный мессенджер «Линк Чаты», который находится в стадии бета-тестирования. Это обеспечивает удобство использования приложений и повышает безопасность корпоративных данных, так как сотрудникам требуется ввести свои учетные данные только один раз для доступа ко всем интегрированным системам.

«Большие объемы данных, проходящие через наши сервисы ежедневно, требуют постоянного внимания к безопасности. Внедрение технологии SSO, вместе с поддержкой стандартов OAuth 2.0 и SAML, усиливает способность защищать данные пользователей, минимизируя риск утечек» — отмечает старший менеджер по продукту направления Enterprise «МТС Линк» Владимир Карпенко.

Функция аутентификации по протоколу LDAP, интегрированная в систему SSO для проверки учетных данных пользователей на платформе «МТС Линк» находится в стадии тестирования. «Наша цель — предоставить бизнесу надежные и гибкие инструменты для коммуникаций и совместной работы. Расширение возможностей аутентификации и авторизации является одним из ключевых элементов в достижении этой цели. Мы стремимся обеспечить, чтобы вход в систему был не только удобным для пользователей, но и безопасным», — добавляет Владимир Карпенко.

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