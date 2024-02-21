Платформа «Штурвал» получила обновление до версии 2.5

«Штурвал» — это платформа контейнерной оркестрации от компании «Лаборатория Числитель». В версии 2.5 была обновлена система управления пользователями, реализованы изменения на уровне ИБ и добавлен ряд новых функций в интерфейс управления.

Отличительная особенность нового релиза — возможность подключения внешнего сервиса аутентификации пользователей по протоколу OIDC OAuth 2.0 (Blitz и Keycloak). В обновленной версии также добавлены каталоги пользователей FreeIPA и SambaDC. Это обеспечивает полную интеграцию со всеми популярными каталогами, такими как Active Directory и OpenLDAP. Такие решения позволяют легко внедрять платформу в общую ИТ-экосистему Enterprise-компаний. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатория Числитель».

В версии 2.5 реализованы значительные изменения в части информационной безопасности:

– Реализован менеджер сессий, который позволяет контролировать все активные сессии пользователей. С его помощью создается прозрачная система безопасности, которая позволяет предотвращать нежелательные подключения.

– Добавлены интерфейсы для отображения алертов (VM Alerts) и событий безопасности (Kubernetes Audit Policy). Это помогает отслеживать срабатывание проверок состояния объектов кластера и просматривать журнал безопасности кластера в режиме real time без перехода на сторонние ресурсы.

Помимо улучшений в системе безопасности, новый релиз предлагает интерфейс для интеграции с провайдерами виртуализации «Базис.DynamiX» и OpenStack. Новое решение позволяет управлять клиентскими кластерами с этими провайдерами прямо из графического интерфейса платформы «Штурвал».

«Мы уделяем большое внимание обратной связи от наших заказчиков и оперативно вносим доработки в новые версии платформы, — отметил Александр Чистов, директор по продуктам «Лаборатории Числитель». — В релизе 2.5 по запросам пользователей мы также реализовали графический редактор сетевых политик, который позволяет детально настраивать взаимосвязи объектов внутри и вне кластера. Так, контроль входящего и исходящего трафика в кластере значительно повышает уровень информационной безопасности».

***

«Лаборатория Числитель» — российский разработчик программного обеспечения. На рынке с 2019 г. Специализируется на создании собственных продуктов в области контейнерных платформ, DevOps, облачных решений и мониторинга.