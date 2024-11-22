Разделы

ПО Импортонезависимость
|

Система управления привилегированным доступом «In PAM» от Innostage включена в реестр отечественного ПО

Система управления привилегиями и контроля доступа привилегированных пользователей «Innostage Privileged Access Management» компании Innostage, интегратора и разработчика сервисов и решений в области цифровой безопасности, зарегистрирована в реестре отечественного ПО. Основанием для этого стало решение экспертного совета под председательством Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Программный продукт «In PAM» — решение уровня Next Generation класса PAM (Privileged Access Management») с дополнительными возможностями на стыке с другими классами решений. Система помогает сотрудникам ИТ-департаментов и служб ИБ управлять привилегированными пользователями и ограничивать доступ поставщиков к важным элементам ИТ-инфраструктуры компаний.

Решение обеспечивает пользователям единый вход к различным информационным системам и приложениям (SSO). Также продукт позволяет контролировать действия пользователей в сессиях администрирования, т.к. сессии с повышенными привилегиями более привлекательны для совершения несанкционированных действий в инфраструктуре.

Кроме того, «In PAM» обеспечивает компании управление жизненным циклом учетных записей, проводит аудит работы пользователей и интегрирован с различными системами авторизации по протоколам LDAP(s), OIDC, SAML2, oAuth, Radius.

Среди особенностей «In PAM»: инвентаризация учетных записей, контроль их использования в скриптах автоматизации и плейбуках, анализ паролей найденных учетных записей на устойчивость ко взлому.

Сергей Зинкевич, K2 Cloud: Скоро станут популярными облачные маркетплейсы
Облачные тренды

Решение имеет расширенный спектр функций делегирования доступа между сотрудниками, возможность контроль доступа пользователей к базам данных и кластерам Kubernetes, проверки и запуск скриптов автоматизации и плейбуков по расписанию. А также встроенную двухфакторную идентификацию и интеграцию с SMS шлюзами, возможность применения гибкого подхода к построению кластеров высокой доступности и производительности.

«”In PAM” не только контролирует действия пользователей, но и минимизирует любые попытки нарушения безопасности информационных систем и бизнес-процессов со стороны привилегированных пользователей. Это позволяет компаниям предиктивно решать проблемы, способные вызвать многомиллионные убытки. Благодаря включению в реестр отечественного ПО, In PAM смогут свободно использовать госучреждения и госорганизации, в том числе владельцы критической информационной инфраструктуры», — сказал директор по продуктам Innostage Кирилл Железнов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От гипотезы к действию: как ИИ помогает внедрять инновации в крупных корпорациях

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря

Андрей Врацкий, eXpress: Супераппы возникли в ответ на запрос корпоративной среды заменить несколько разных приложений

Дефицита SIM-карт не будет. В России импортозамещают производство чипов для них – надеяться на Запад и Азию больше не нужно

Как в России сэкономили сотни миллиардов рублей на финансировании разработок в сфере цифровых технологий

Российские ПАКи внесены в Единый реестр

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр 

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще