Система управления привилегированным доступом «In PAM» от Innostage включена в реестр отечественного ПО

Система управления привилегиями и контроля доступа привилегированных пользователей «Innostage Privileged Access Management» компании Innostage, интегратора и разработчика сервисов и решений в области цифровой безопасности, зарегистрирована в реестре отечественного ПО. Основанием для этого стало решение экспертного совета под председательством Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Программный продукт «In PAM» — решение уровня Next Generation класса PAM (Privileged Access Management») с дополнительными возможностями на стыке с другими классами решений. Система помогает сотрудникам ИТ-департаментов и служб ИБ управлять привилегированными пользователями и ограничивать доступ поставщиков к важным элементам ИТ-инфраструктуры компаний.

Решение обеспечивает пользователям единый вход к различным информационным системам и приложениям (SSO). Также продукт позволяет контролировать действия пользователей в сессиях администрирования, т.к. сессии с повышенными привилегиями более привлекательны для совершения несанкционированных действий в инфраструктуре.

Кроме того, «In PAM» обеспечивает компании управление жизненным циклом учетных записей, проводит аудит работы пользователей и интегрирован с различными системами авторизации по протоколам LDAP(s), OIDC, SAML2, oAuth, Radius.

Среди особенностей «In PAM»: инвентаризация учетных записей, контроль их использования в скриптах автоматизации и плейбуках, анализ паролей найденных учетных записей на устойчивость ко взлому.

Решение имеет расширенный спектр функций делегирования доступа между сотрудниками, возможность контроль доступа пользователей к базам данных и кластерам Kubernetes, проверки и запуск скриптов автоматизации и плейбуков по расписанию. А также встроенную двухфакторную идентификацию и интеграцию с SMS шлюзами, возможность применения гибкого подхода к построению кластеров высокой доступности и производительности.

«”In PAM” не только контролирует действия пользователей, но и минимизирует любые попытки нарушения безопасности информационных систем и бизнес-процессов со стороны привилегированных пользователей. Это позволяет компаниям предиктивно решать проблемы, способные вызвать многомиллионные убытки. Благодаря включению в реестр отечественного ПО, In PAM смогут свободно использовать госучреждения и госорганизации, в том числе владельцы критической информационной инфраструктуры», — сказал директор по продуктам Innostage Кирилл Железнов.