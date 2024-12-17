Железнов Кирилл
Железнов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|InnoSTage - Инностейдж 141 2
|Цифра ГК - ЦИП - Цифровая индустриальная платформа 10 1
|Цифра ГК 2426 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Смоленский Александр 6 1
|Емельченков Сергей 140 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.