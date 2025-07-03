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Листов Борис
УПОМИНАНИЯ
|03.07.2025
|Герман Греф: Цифровой рубль мне не нужен ни как физлицу, ни как главе банка 1
|07.06.2019
|Резидент «Сколково» и Россельхозбанк займутся совместными финтех-решениями 1
Листов Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3154 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 363 1
|Петров Алексей 34 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150441 2
|Евразия - Евразийский континент 619 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17983 1
|Европа 24432 1
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