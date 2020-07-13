«Яндекс» вступил в ассоциацию «Финтех»

«Яндекс» присоединился к ассоциации «Финтех» в качестве ассоциированного члена. Включение компании в состав участников одобрил наблюдательный совет ассоциации.

«Яндекс» будет участвовать в работе следующих направлений ассоциации: развитие розничного платежного пространства; удаленная идентификация; развитие открытых API – в первую очередь, в части внедрения концепций и технологий открытого банкинга в России; правовое регулирование вопросов использования технологии больших данных и электронного взаимодействия с государственными информационными системами.

Ассоциация «Финтех» была учреждена в конце 2016 года по инициативе Банка России и семи участников финансового рынка: Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Газпромбанка, банка «Открытие» и Национальной системы платежных карт. Целью деятельности ассоциации является создание условий для цифровизации экономики РФ и разработка и внедрение новых технологических решений, способствующих развитию российского финансового рынка. В ассоциацию входят банки, страховые компании, телекоммуникационные операторы и платежные системы.

«Развитие финансовых технологий невозможно без объединения усилий игроков не только финансового сектора, но и компаний из других отраслей. Ассоциация Финтех как уникальная площадка для диалога ключевых игроков рынка постоянно работает над расширением технологических возможностей ее участников. Вступление «Яндекс»а в ассоциацию несет в себе огромный потенциал для дальнейшей цифровизации финансового сектора, создания инновационных продуктов, расширения возможностей по уже существующим направлениям деятельности ассоциации и создания новых масштабных кросс-отраслевых проектов», – сказала генеральный директор ассоциации «Финтех» Татьяна Жаркова.