«Ак барс дом» начал работу с разработчиком платформы Ujin

Российская компания «Юникорн», разработчик платформы Ujin, начала сотрудничество с девелопером «Ак барс дом».

«Ак барс дом» не просто проектирует, строит и продает квартиры, но и развивает комфортную среду для жизни на территории своих комплексов, и имея свою управляющую компанию «Всегда рядом», занимается их обслуживанием.

«Ак барс дом» совместно с компанией «Юникорн» создали одноименное мобильное приложение «Всегда рядом», которое позволяет управляющей компании оказывать сервис нового уровня, повышать эффективность своей работы и лояльность собственников квартир, а также внедрять новые цифровые сервисы и решения в жилых комплексах. Теперь собственники квартир могут в полной мере использовать возможности «умных» жилых комплексов: взаимодействие с управляющей компанией и соседями, отслеживание и автоматическая передача показаний приборов учета, получение графика потребления ресурсов, оплата квитанции, подача и контроль заявок в управляющую компанию, управление шлагбаумами и воротами, оформление гостевых пропусков и прием звонков с видеодомофонов в любой точке мира.

К платформе подключено 3 тыс. квартир. Приложение доступно в ЖК «Нобелевский», «Солнечный город супер», «Светлая долина» и «Мой ритм», а также в ЖК «Казань XXI век» и «Солнечный город».

Умный дом Ujin – это высокоинтеллектуальная система, которая управляет всей квартирой: освещением, электропитанием, климатом, карнизами, бытовыми приборами.