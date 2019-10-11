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Ак Барс Банк предоставит «Ростелекому» алгоритм распознавания лиц для ЕБС

ИТ в банках

Ак Барс Банк станет вендором Единой биометрической системы, оператором и разработчиком которой является «Ростелеком», а также первым банком, где будет применен расширенный набор сервисов биометрии. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров и заместитель председателя правления Ак Барс Банка Мераб Гогичаты.

«Ростелеком» и Ак Барс Банк намерены реализовывать совместные проекты по биометрии: обслуживание клиента в отделении банка с использованием алгоритма распознавания лиц, проведение банковских платежей с биометрическим подтверждением операций, первичная идентификация клиента в онлайн-каналах и другие проекты, направленные на поддержку и развитие Единой биометрической системы.

«Единая биометрическая система активно развивается. Алгоритм распознавания лиц Face2Action, который разработал Ак Барс Банк, позволяет усилить возможности Единой биометрической системы. Его также можно использовать в различных сценариях применения биометрии, как для удаленной идентификации клиентов банков, так и для оплаты товаров на кассе без предъявления банковской карты, совершения банковских платежей, подтверждения подозрительных операций при дистанционном банковском обслуживании, прохода в здание. Уверен, граждане по достоинству оценят новые услуги», — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

«Мы готовы масштабировать биометрические решения, внедрять их в повседневные кейсы и деловые активности. Использование биометрических технологий в бизнес-процессах позволит упростить пользовательский путь клиента и оптимизировать издержки. Таким образом могут появиться совершенно новые способы взаимодействия банка с клиентами и партнерами», — сказал заместитель председателя правления Ак Барс Банка Мераб Гогичаты.

Ак Барс Банк использует систему идентификации по лицу собственной разработки Face2Action с 2018 года. На базе этой технологии банк запустил несколько пилотных проектов. Пропускную систему Face2Pass. Каждый день около 2 тысяч сотрудников банка и его дочерних компаний проходят в офис просто взглянув на камеру. Систему лояльности Face2Loyalty. Проект запущен в татарстанской сети кофеен coffee CAVA. Разработка позволяет заменить пластиковые дисконтные карты на сервис распознавания лиц.

Систему видеовалидации платежа Face2Pay. Банк первым в России разработал рабочий прототип системы распознавания лиц дня дальнейшего списания оплаты за товары или услуги. Участники FINOPOLIS 2019 смогли протестировать систему и «оплатить лицом» брендированные сувениры банка.

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