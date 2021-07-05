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Ак Барс Банк повысил операционную эффективность за счет роботизации бизнес-процессов при поддержке «Диасофт»

Опорный банк Республики Татарстан Ак Барс Банк совместно с компанией «Диасофт» завершил проект по роботизации бизнес-процессов межбанковских конверсионных операций. Ранее в банке уже были роботизированы бизнес-процессы по биржевым конверсионным операциям, банкнотным сделкам, межбанковским кредитам, а также процесс расчета показателей МСФО 9.

Механизмы роботизации бизнес-процессов, разработанные «Диасофт», помогают оперативно решить задачи автоматизации ежедневных типовых операций.

Айдар Мухаметзянов, директор дирекции инвестиционного бизнеса Ак Барс Банка, сказал: «Мы понимаем, что сегодня для достижения качественно нового уровня обслуживания клиентов необходимо пересматривать привычные подходы к ведению бизнеса и переходить к использованию новых технологий и способов управления. Роботизация бизнес-процессов позволяет увеличивать операционную эффективность банковского бизнеса за счет повышения качества выполнения рутинных задач, сокращения количества ошибок и временных затрат на исполнение бизнес-процессов».

Технологическое сотрудничество партнеров продолжается. В ближайших планах Ак Барс Банка поддержать полностью автоматическую загрузку файлов с Московской биржи без участия пользователя, а также роботизировать бизнес-процессы по биржевым операциям с деривативами.

Кирилл Золотых, член правления, директор департамента «Финансовые рынки» компании «Диасофт»: «Согласно нашей экспертной оценке, роботизация позволяет ускорить процесс обработки данных, исключить ошибки исполнения бизнес-процессов и сократить их себестоимость. Ак Барс Банк, как высокотехнологичный банк, по достоинству оценил предложенные нами механизмы по роботизации и доверился нам как партнеру в части оптимизации своих бизнес-процессов».

Владимир Бахур

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