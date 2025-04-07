Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

На трассах и в поселках Татарстана перед началом дачного сезона повысилась скорость мобильного интернета

В марте 2025 г. на трассах, в загородных поселках и торговых комплексах Татарстана расширили покрытие 4G. Технические работы коснулись 22 базовых станций (БС) «Летай». Оператор исследовал потребности татарстанцев и с учетом ранней весны спрогнозировал сезонный спрос на доступный мобильный интернет в общественных пространствах и за городом. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

Для дачников, пользующихся трассой М-7, появилась новая точка связи между поселками Новая Тура и Займище. Путешествия на этом отрезке дороги стали комфортнее. За счет модернизации оборудования пакетный и голосовой сервис также улучшился в населенных пунктах Спасского, Балтасинского, Сабинского районов, а также в Арске, Бавлах, Чистополе, Старом Дрожжаном, Столбищах и в ЖК «Царево Village» (Пестречинский район). А объем мобильного интернета в Камских Полянах увеличился на 30%.

В два раза возросла скорость передачи данных для нижнекамцев в 45-м микрорайоне. Также в городе построили новую площадку и повысили качество соединения у ТЦ «Якорь». Это позволяет абонентам быстрее отправлять аудиосообщения и загружать видео в считанные секунды. Сигнал усилили и вблизи торговых центров «Октябрьское» в Набережных Челнах и «Девонский» в Альметьевске, а также рядом с образовательными учреждениями. Так, емкость сети нарастили в зоне колледжа физической культуры и «Татнефть-школы» в нефтяной столице республики, в Зеленодольске – недалеко от судостроительного колледжа. А у балтасинской гимназии скорость передачи данных выросла более чем в два раза.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские частоты для 5G в заложниках у телевизионщиков. Они просят выкуп в сотни миллиардов

Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq

Европа собралась ввести налог на обновления iPhone

Частоты ушедшего из России американского Globalstar отдадут российским предприятиям для развития 4G

Десятки лет рабства. Россиянам мешают переносить номер между сотовыми операторами. Они идут на все, лишь бы удержать абонента

Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153