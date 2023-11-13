В Татарстане при поддержке ФРП запустили новый завод по выпуску материнских плат и компьютерной техники

Группа компаний ICL открыла новый завод по производству многослойных материнских плат для настольных, мобильных и серверных систем на территории особой экономической зоны «Иннополис» в Лаишевском районе Республики Татарстан. Запуск новой площадки также позволит удвоить объем сборки системных блоков и моноблоков, ноутбуков и планшетов, серверов. Об этом CNews сообщили представители ФРП.

«Проект группы ICL – один из самых масштабных, в реализации которых Фонд развития промышленности принимает участие в сфере электроники: 2 млрд руб. инвестиций, из которых 663 млн руб. предоставил ФРП. Новое производство закрывает растущие потребности группы в материнских платах для компьютерной техники. После выхода на проектную мощность предприятие сможет обеспечивать платами и других участников отечественного рынка электроники, частично замещая импортные поставки», – сказал директор ФРП Роман Петруца.

«Мы рады представить новый завод ICL Techno. Его запуск – важнейшее событие для всей отечественной ИТ-промышленности. Усиление импортозамещения, снижение зависимости от импортных комплектующих и рост конкурентоспособности российских производителей – такие возможности открываются с его открытием для отрасли в целом, а также для наших заказчиков и партнеров в частности», – сказал генеральный директор ICL Techno Евгений Степанов.

На новом предприятии будут производить поверхностный монтаж печатных плат с установкой процессоров Intel, AMD, «Байкал» и «Эльбрус» – в соответствии с потребностями заказчиков конечных изделий.

Площадь завода превышает 8 тыс. кв. метров. С использованием средств займа ФРП группа компаний ICL приобрела новые линии поверхностного и выводного монтажа материнских плат, системы автоматического оптического контроля и рентгеновского контроля, а также автоматизированные конвейерные линии сборки и оборудование тестирования готовой продукции.

Ранее компания заказывала разработанные собственными инженерами-конструкторами и системотехниками материнские платы у контрактных производителей. На первом этапе новое предприятие ежегодно будет выпускать 300 тыс. плат с увеличением до 1 млн плат в перспективе трех лет, что позволит компании занять до 9% отечественного рынка материнских плат, частично заместив импорт.

Запуск нового завода поможет группе ICL в перспективе нарастить выпуск конечной продукции в два раза – до 1 млн единиц готовой продукции в год и занять не менее 10% российского рынка вычислительного оборудования.

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Выпускаемая на базе материнских плат собственной разработки и производства продукция предназначена в первую очередь для сферы государственного управления, медицинских и образовательных учреждений, розничной торговли и промышленных предприятий. До конца 2023 г. планируется выход на розничный рынок.

На новом производстве материнских плат создано 80 высокопроизводительных рабочих мест. В перспективе на заводе будут работать 400 человек.

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Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд руб, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Фонд создан в 2014 г. по инициативе Министерства промышленности и торговли России путем преобразования Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития».