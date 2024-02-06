На М-12 в Татарстане запустили мобильную связь и интернет

«МегаФон» ввел в эксплуатацию базовые станции на трассе М‑12 в Татарстане. Первые телеком-объекты стандарта LTE запустили в Лаишевском и Верхнеуслонском районах. Всего вдоль автодороги на территории республики запланировано строительство более 20 станций оператора. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Стабильный сигнал появился на участке вблизи деревни Кзыл-Иль в Лаишевском районе, а также недалеко от села Коргуза в Верхнеуслонском районе. В зону действия сети LTE попали поселки, расположенные в нескольких километрах от автобана и казанский аэропорт имени Габдуллы Тукая.

Голосовую связь и скорость передачи данных до 130-150 Мбит/с на автодороге обеспечивают современные 2G и 4G базовые станции. Оператор установил оборудование, работающее в низком и среднем диапазонах частот для создания максимального покрытия и высокоскоростного мобильного интернета. Автомобилисты и пассажиры могут звонить, пользоваться мессенджерами, навигаторами и другими интернет-сервисами.

«Строительство трассы М-12 ускорило передвижение между городами и повысило транспортную доступность внутри республики. Чтобы путешествия были безопасными и комфортными для местных жителей и автотуристов, мы активно строим базовые станции вдоль дороги. В первую очередь запустили связь в локациях, где было наиболее важно улучшение покрытия. При выборе руководствовались близостью населенных пунктов и социальных объектов», — сказал Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане.

После запуска оборудования аналитики выяснили, что путешественники, проезжающие по автодороге, предпочитают общаться по телефону в вечернее время с 18.00 до 20.00, а выходить в интернет днем — с 10.00 до 12.00.

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Скоростная автомобильная дорога М-12 «Восток» проходит по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану. Протяженность трассы составляет более 800 км, движение по всему маршруту открыли в декабре 2023 г.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.