Merlion стал официальным дистрибьютором BI-платформы Visiology

Merlion и Visiology, российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения для сбора, анализа и визуализации данных, подписали дистрибьюторское соглашение. Теперь партнерам Merlion доступна BI-платформа Visiology - комплексное аналитическое решение мирового уровня, позволяющее работать с огромными объемами информации и принимать решения на основе данных в реальном времени. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Дополнительные инструменты, входящие в состав платформы, позволяют решать задачи сбора больших объемов разнородных данных, их эффективного хранения и обработки, а гибкие средства визуализации предоставляют возможность адаптировать аналитику под индивидуальные запросы бизнес-пользователей.

«Партнерство с Merlion, одним из крупнейших и надежных дистрибьюторов российского рынка, позволит существенно улучшить взаимодействие с более чем 250 авторизованными партнерами Visiology, а также дополнительно расширить доступность нашего продукта на рынке. Вместе мы сегодня создаем крепкое и уникальное сообщество с высокой скоростью взаимодействия для партнеров и максимальным уровнем поддержки для заказчиков, количество которых неуклонно растет. Вместе с Merlion мы расширили продуктовый портфель партнеров и лучшие практики, а также обучения специалистов, чтобы удовлетворить потребности рынка в современных решениях класса BI. Для нас крайне важно, чтобы ни один запрос партнера не остался без внимания, а проекты были успешными и запускались без задержек. Все эти цели достижимы в сотрудничестве с Merlion, и я уверен, что наша совместная работа будет способствовать становлению и развитию российского рынка BI», — сказал Олег Порецкий, вице-президент Visiology по продажам и работе с партнерами.

В настоящее время спрос на российские BI-платформы находится в фазе роста. Для одних компаний проекты внедрения BI являются закономерным этапом оптимизации управленческих практик, а для других продиктованы необходимостью замены ставших недоступными BI-платформ. Visiology обладает достаточной гибкостью для встраивания практически в любые ИТ-экосистемы и уже доказала свою эффективность при замене наиболее популярных западных платформ. А новая версия Visiology 3 является единственной BI-платформой на российском рынке с нативной поддержкой DAX (аналитического языка, который применяется в Microsoft Power BI) и высокой производительностью за счет использования оптимизированной СУБД ClickHouse.

«Visiology обеспечивает минимальный порог входа для аналитиков и максимальную скорость переноса существующих и создания новых аналитических практик даже на больших объемах данных с любым количеством пользователей. Аналитическая платформа Visiology успешно внедрена в крупных корпорациях и промышленных предприятиях, а также в региональных и федеральных государственных органах, и мы стремимся предоставить весь спектр преимуществ Visiology для наших партнеров и их заказчиков», — сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion.

В рамках стратегического сотрудничества Merlion и Visiology компании планируют активно знакомить партнеров и их заказчиков с продуктом, его преимуществами и функционалом, а также совместно развивать компетенции партнеров в сфере продаж и сценариев интеграций BI-платформы. Помощь экспертов Merlion усилит возможности Visiology при подготовке к проектам и конкурсным процедурам, а также в вопросах поддержки и сопровождения сложных внедрений.

В ближайшее время на демостенде Merlion будет развернута демонстрационно-испытательная среда Visiology. По предварительной записи можно будет протестировать BI-платформу и связанные с ней инструменты в онлайн-формате или при личном посещении центра, как с экспертом, так и самостоятельно.

Дмитрий Еманов, «Ред База Данных»: Пользователей нашей СУБД привлекает возможность комфортной миграции с Oracle ПО

***

Visiology – российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения для сбора, анализа и визуализации данных. Решения Visiology используются для управления на основе данных в российских компаниях – «Росатом», «Газпром», «Алроса», «Сбермегамаркет», «Россети» и др.

Новая версия Visiology 3.0 — BI-платформа с нативной поддержкой DAX, ClickHouse и расширенными возможностями моделирования данных. Благодаря этому решение обеспечивает минимальный порог входа для аналитиков и максимальную скорость переноса существующих и создания новых аналитических практик даже на больших объемах данных.

Аналитическая платформа Visiology внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также обладает сертификатом ФСТЭК для использования в информационных системах с повышенными требованиями к ИБ.

Новая стратегия развития партнерской экосистемы «Базальт СПО» (ОС «Альт») на 2023-2025 гг. Маркет

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion - Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону.