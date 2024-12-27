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Полехин Сергей



27.12.2024 Эти функции BI есть не у всех: анализ возможностей систем бизнес-аналитики 1
27.12.2024 Требования бизнеса к BI постепенно меняются. Обзор новшеств 1
06.06.2024 Сергей Полехин возглавил направление развития продукта PIX BI в компании PIX Robotics 1
21.03.2016 Большие данные не работают в старых бизнес-процессах 1
14.03.2016 Большие данные в России: выходят новые игроки и новые продукты 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Полехин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Qlik - QlikTech 160 2
Promt - Промт 293 2
Huawei 3933 2
Microsoft Corporation 24625 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
Yandex - Яндекс 7340 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 12 1
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 37 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов - Интеллектуальная обработка текстов - Технология контекстного анализа - суммаризация 43 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 350 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 875 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 1
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 83 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
PIX BI 52 3
Apache Hadoop 427 2
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 1
МТС Big Data 265 1
Qlik Sense 41 1
Предтеченский Петр 18 2
Шаблыков Никита 29 2
Благирев Алексей 24 1
Вигер Илья 7 1
Белостоцкий Сергей 8 1
Кириллов Александр 30 1
Черный Василий 5 1
Скакунов Александр 8 1
Громов Владимир 14 1
Петров Юрий 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Gartner - Гартнер 3556 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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