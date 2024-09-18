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Москва переводит систему закупок с Oracle на PostgreSQL

ГКУ «Инфогород» проводит модернизацию московской системы торгов, в том числе и импортозамещение американской СУБД Oracle на PostgreSQL.

Полтора миллиарда на модернизацию

Как выяснил CNews, московское правительство ищет подрядчика для модернизации городской информационной системы торгов (ЕАИСТ). На работы выделили 1,3 млрд руб. из бюджета столицы. А помимо улучшения системы исполнителю предстоит подключить некоторые подсистемы на PostgreSQL и на протяжении двух лет поддерживать ее в работоспособном состоянии.

Для поиска подрядчика московский департамент по конкурентной политике 5 сентября 2024 г. опубликовал тендер на сайте госзакупок. Заявки на конкурс принимают до 23 сентября, а победителя выберут 30 числа того же месяца. Будущий исполнитель подпишет контракт с ГКУ «Инфогород».

ЕАИСТ — автоматизированная система города Москвы для автоматизации закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд. Она обеспечивает учет и управление закупками, планирование, формирование документации и контроль качества данных. Система взаимодействует с федеральными и местными законами, а также с единой информационной системой в сфере закупок. Ее главная функция — упрощение процессов закупки и повышение прозрачности их проведения.

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mos.ru
Правительство Москвы проводит модернизацию городской системы закупок и замену иностранных СУБД.

Основаниями для ее модернизации послужил ряд постановлений правительства: О Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы», «Об утверждении государственной программы города Москвы «Развитие цифровой среды и инноваций» и «Об обеспечении функционирования Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы».

Работы направлены на развитие функциональности системы, чтобы повысить качество и оперативность закупочной деятельности в соответствии с актуальными требованиями законодательства. Что включает модернизацию программного обеспечения, поддержку производственных процессов, информационную поддержку автоматизируемых функций, импортозамещение для снижения зависимости от зарубежных решений и защиту информации от рисков, связанных с конфиденциальностью и доступностью.

Подробности тендера

Для проведения модернизации подрядчикам предлагается работать с фирменным московским Linux «Мос.ОС», Java, Java Script и Apache Kafka. В целом, «Инфогород» планирует развить функционал большинства подсистем ЕАИСТ, например подсистему осуществления закупок, где введут функцию учета взаимозаменяемости лекарственных препаратов при осуществлении закупок, модернизируют подсистему поиска, сделав ее удобнее и интуитивно понятнее. Работы планируется выполнять в девять этапов.

Импортозамещение коснется модулей «Электронный магазин» и «Новости», сейчас они реализованы на СУБД Oracle, судя по техническому заданию. ПО американской корпорации планируется заменить на отечественный PostreSQL.

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СУБД также заменят и в подсистеме ведения классификатора и справочника предметов государственного заказа и автоматизации деятельности департамента Москвы по конкурентной политике, также на PostgreSQL.

Судя по техническому заданию помимо Oracle в системе «Инфогорода» содержатся и другие иностранные СУБД: Elasticsearch, MySQL, Metabase и MongoDB, последняя же в 2022 г. предупредила своих пользователей в России и Белоруссии о уничтожении всех данных на облачном варианте своей платформы. О необходимости импортозамещения этих СУБД в документах не упоминалось.

Антон Мушинский

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