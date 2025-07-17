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Правительство Москвы ДИТ Москва Moc.OC Серверная

Правительство Москвы - ДИТ Москва - Moc.OC Серверная

Мос.ОС Серверная — это многопользовательская операционная система, специально разработанная для нужд московских организаций. Она обеспечивает безопасную работу, соответствующую требованиям российских стандартов, и активно используется в инфраструктуре Департамента информационных технологий Москвы и органов исполнительной власти.

УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 Аналитика ДИТ Москвы на Luxms BI теперь полностью работает на «Мос.ОС» 1
18.09.2024 Москва переводит систему закупок с Oracle на PostgreSQL 1
04.07.2024 Москва заплатит полмиллиарда за фирменный столичный Linux для серверов. Деньги уже выделены 2
20.02.2023 ДИТ Москвы зарегистрировал бренды для выпуска процессоров, устройств, ОС и ПО. Ноутбуки и ОС уже поставляются 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 268 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 53 1
ICL ГК 418 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 24 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 562 1
Oracle Corporation 6776 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 143 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 350 1
Базальт СПО - BaseALT 724 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4248 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 922 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29686 1
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Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 448 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11538 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30909 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3035 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7830 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8499 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2536 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32427 1
Linux OS 10361 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3359 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 784 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 188 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - МосТех - Мос.Тех 1 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1377 1
Metabase 10 1
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 15 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 146 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 65 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1103 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 169 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 604 1
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2374 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3624 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4562 1
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