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Правительство Москвы ДИТ Москва Moc.OC Серверная
Мос.ОС Серверная — это многопользовательская операционная система, специально разработанная для нужд московских организаций. Она обеспечивает безопасную работу, соответствующую требованиям российских стандартов, и активно используется в инфраструктуре Департамента информационных технологий Москвы и органов исполнительной власти.
УПОМИНАНИЯ
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2623 3
|Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 449 2
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1944 2
|Россия - РФ - Российская федерация 150984 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44567 4
|Беларусь - Белоруссия 5901 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52769 1
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