Москва заплатит полмиллиарда за фирменный столичный Linux для серверов. Деньги уже выделены

Правительство Москвы выделило 596,4 млн руб. на модернизацию своей серверной ОС на базе Linux. Работы направлены на обеспечение бесперебойной работы ЦОДов на этой ОС и повышение эффективности использования программного обеспечения в деятельности городских организаций.

Серверная ОС Москвы

Как выяснил CNews, правительство Москвы выделило 596,4 млн руб. на развитие серверной версии своей ОС.

«Мос.ОС» или «М.ОС» — российская операционная система, предназначенная для использования на компьютерах и интерактивных панелях в образовательных организациях. В московские школы ОС поставлялась вместе с ноутбуками и интерактивными досками.

«Мос.ОС» была разработана по заказу Департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) в 2023 г. Разработка ОС заняла всего полгода и была закончена в феврале 2023 г. Разработчики других отечественных Linux называют ее «достаточно простым продуктом, уступающий основным игрокам отечественного рынка ОС».

«Moc.OC Серверная» предназначена для центров обработки данных (ЦОД) городских организаций. Целью выполнения работ по модернизации является формирование единой технологической платформы в ЦОД под нужды сотрудников Департамента информационных технологий Москвы и подведомственных ему организаций.

В техническом задании к тендеру указано, что «Moc.OC Серверная» обеспечивает совместное функционирование устройств, управление серверами и серверным оборудованием путем предоставления программного интерфейса для взаимодействия с пользователями, а также распределение ресурсов между различными приложениями на физической и виртуальной инфраструктуре ЦОД.

Тендер на развитие серверной «Мос.ОС» был опубликован на сайте «Росэлторга» 4 июня 2024 г. от имени Департамента Москвы по конкурентной политике. На момент написания данного материала конкурс перешел на этап работы комиссии, идет выбор подрядчика.

Подробности тендера

В рамках развития «Moc.OC Серверная» планируется расширение ее возможностей, обеспечение соответствия требованиям безопасности операционных систем, организация централизованного управления операционными системами и установкой программного обеспечения, а также повышение качества обслуживания объектов управления.

Помимо этого, в рамках работ по поддержанию работоспособности ОС проводится консультационная поддержка пользователей, создание и поддержание базы знаний, помощь в устранении технических ошибок и предоставление новых версий программного обеспечения.

Работы направлены на обеспечение бесперебойной работы ЦОДов на этой ОС и повышение эффективности использования программного обеспечения в деятельности городских организаций.

Первоначально она основывалась на базе операционной системы Linux «Альт» компании «Базальт СПО», однако представители рынка отечественных ОС сообщили CNews, что на данный момент она делается на базе дистрибутивов Rosa Linux компании «НТЦ ИТ Роса», CNews отправил запрос в компанию с целью подтвердить информацию.