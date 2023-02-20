ДИТ Москвы зарегистрировал бренды для выпуска процессоров, устройств, ОС и ПО. Ноутбуки и ОС уже поставляются

Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) зарегистрировал товарные знаки, под которыми может быть представлен широкий спектр оборудования и ПО. Среди них — ноутбуки, периферийное оборудование, процессоры, чипы, сервис видеоконференцсвязи и так далее. Сейчас Департамент уже распространяет свои ноутбуки и ОС.

Товарные знаки ДИТ

Как выяснил CNews, Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) зарегистрировал множество товарных знаков для широкого спектра микроэлектроники, электроники и программного обеспечения (ПО). Под ними на рынке могут быть представлены микросхемы, ноутбуки, периферийное оборудование, системы видеоконференцсвязи (ВКС), ОС и ПО, говорится в документах на регистрацию.

Среди зарегистрированных ДИТ товарных знаков в Федеральной единой службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам присутствуют «Мос.Завод» (микропроцессоры, периферийное оборудование), «Мос.Тех» (компьютеры и процессоры), «Mos.Dev» (устройства), «Мос.ОС» (ОС), «Мос.Апп» (приложения), а также «Мос.Офис» (офисные приложения) и «Мос.ВКС» (системы ВКС). Предусмотрено различное их написание, например, «Mos.App», «МосТех» и так далее.

Все заявки были поданы 5 мая 2022 г. Товарные знаки были зарегистрированы в период с августа по декабрь. Самыми первыми из списка стали «Мос.ОС» (зарегистрирована в августе), «Мос.Тех», «Мос.ВКС», «Мос.Апп» и «Мос.Dev» (в сентябре). Позже, в декабре были зарегистрированы «Мос.Завод» и «Мос.Офис».

По данным собеседника CNews среди разработчиков ПО и источника, близкого к ситуации, ДИТ уже начал поставлять в школы столицы ноутбуки под брендом «МосТех» с предустановленной «М ОС».

Департамент информационных технологий Москвы на вопросы CNews о целях регистрации товарных знаков не ответил.

Что уже продвигает ДИТ

Как рассказал CNews источник, близкий к учебным заведениям столицы, в московские школы уже поставляются ноутбуки под брендом «МосТех». Другой собеседник издания заявляет, что эти устройства отечественной сборки, однако не располагает информацией о том, оборудование какого вендора скрывается под брендом «МосТех».

Российские производители ноутбуков, включая ICL, «Рикор.Электроникс» не ответили на вопрос о выпуске их техники под брендом «МосТех» и предоставлении ДИТ мощностей для этих целей. Представители «Мерлиона» и Yadro отказались от комментариев. Собеседник из компании «Аквариус» сообщил CNews, что их ноутбуки под этим брендом не выпускаются.

На ноутбуки «МосТех» предустанавливается операционная система «М ОС», о которой CNews писал в начале февраля 2023 г. Она была собрана на основе дистрибутива ОС «Альт» (на ядре Linux) несколькими десятками разработчиков.

Как рассказали тогда CNews источники, Департамент давно готовился разработать собственную «операционку». Более года назад с ДИТ связался учитель информатики, который занимался разработкой «своего дистрибутива Linux для школ». Департамент нанял его в штат и предоставил команду разработчиков, рассказали собеседники издания на ИТ-рынке. Эта команда и создала «М ОС», которую устанавливают на ноутбуки «МосТех» и интерактивные доски в школах Москвы.



По данным собеседника CNews близкого к разработке «М ОС», систему начали устанавливать на школьное оборудование летом 2022 г. Это совпадает со временем регистрации товарного знака «Мос.ОС». Об этой системе знают и другие разработчики российских ОС.

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Под брендом «Мос.Офис» представлено единое приложение для работы с документами правительства Москвы. С информацией о нем можно ознакомиться на сайте mosoffice.mos.ru.

Только этого мало

О других продуктах, которые бы внедрялись под зарегистрированными ДИТ товарными знаками, участники рынка пока не слышали. Другой источник CNews на рынке разработки ПО утверждает, что Департамент собирается создать собственный маркетплейс программ и приложений для «М ОС».

Согласно документам на товарные знаки, под наименованием «Мос.Завод» могут распространяться микропроцессоры, мониторы, блоки памяти для компьютеров, видеокамеры, мыши, наушники, принтеры, роботы, схемы печатные, фотоаппараты и многое другое.

Под товарным знаком «Мос.Тех» могут поставляться не только ноутбуки, но и процессоры, а также устройства для обработки информации.

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Как следует из документов на регистрацию, «Mos.Dev» включает интерактивные доски, компьютерное оборудование, тонкие клиенты и др. К «Мос.Апп» относятся разработка ПО, предоставление виртуальных компьютерных систем через «облачные» вычисления, защита информационных систем от вирусов, создание веб-сайтов и прочее.

Откуда у ДИТ такие ресурсы

Большая часть опрошенных CNews разработчиков на российском рынке считают, что департамент как и в случае с «М ОС», делает «новые» продукты на базе Open Source. Они также могут «брендировать» разработку какого-то вендора. Но как рассказали CNews представители разработчиков ВКС «Труконф», «Винтео», IVA Technologies, VideoMost ДИТ к ним по поводу создания ВКС не обращался.

Собеседник CNews на ВКС-рынке отмечает, что у московского ДИТ большой бюджет для собственной разработки. «Компетенций, достаточных для создания собственного полноценного ВКС у ДИТ, конечно, нет, — рассказал CNews представитель VideoMost . — Под брендом “Мос.ВКС” может подаваться что-то на базе свободного программного обеспечения или, как вариант, какой-то проект с VK, который сейчас активно развивает эту тему». На момент публикации материала представители VK не ответили на запрос о сотрудничестве с ДИТ в этом направлении.

Один из собеседников CNews на ВКС-рынке надеется, что госструктурам запретят разрабатывать свои ПО и ОС, если на рынке уже есть их отечественные альтернативы.