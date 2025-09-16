Москва переводит свою инвестиционную платформу на фирменную столичную ОС и СУБД. На работы выделено больше миллиарда

Москва переводит свою инвестиционную платформу ИС «Управление инвестиционной деятельностью» на фирменное московское ПО — «МОС.ОС» и «МОС.БД». На работы выделено 1,1 млрд руб.

На фирменное!

Как выяснил CNews, Московские власти переводят столичную платформу государственной автоматизированной информационной системы «Управление инвестиционной деятельностью» на фирменное московское ПО — «МОС.ОС» и «МОС.БД».

Техническое задание на проведение работ было опубликовано на сайте госзакупок 11 сентября 2025 г. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 сентября. Поставщика выберут 7 октября. На работы выделено 1,1 млрд руб.

Основной технологический вектор проекта задан требованием перевести систему на использование отечественного программного обеспечения или ПО с открытым исходным кодом.

Как пояснили CNews представители «НТЦ ИТ РОСА» ОС МОС, также известная как ОС МЭШ (операционная система Московской электронной школы), создана на основе платформы «Роса» — репозитория компании и сборочной системы ABF, которые, по словам организации развивала более 10 лет.

«Это позволило ДИТ Москвы создать, поддерживать и развивать в синергии с «Роса» собственную операционную систему. В ее основе лежит репозиторий ROSA и сборочная система ABF, а для хранения исходных кодов используется МосХаб» — пояснили представители компании.

Как указано в документах, в настоящее время система, находящаяся в эксплуатации с 2009 г. и прошедшая несколько этапов развития, базируется на устаревшей инфраструктуре. В рамках предстоящей миграции предусмотрен переход на современные открытые и отечественные решения. В частности, серверная часть системы будет переведена на операционные системы семейства Linux, включая российскую «Мос.ОС Серверная».

Какие работы выполняют

Ключевым изменением станет миграция систем управления базами данных на «МОС.БД», основанная, судя по техническому заданию на PostgreSql-совместимых СУБД версии 16 и выше.

Для обеспечения полнотекстового поиска будет внедрена технология OpenSearch 1.2+, а для кэширования данных и повышения производительности — резидентная СУБД Redis 6+.

Взаимодействие между компонентами системы будет перестроено с использованием брокера сообщений Apache Kafka, а серверной платформой для приложений станет Kestrel.

Архитектурной основой обновленной системы станет микросервисный подход, который придет на смену монолитной структуре. Это коренным образом изменит принципы работы системы: вместо единого большого приложения она будет состоять из множества небольших независимых сервисов.

Такая архитектура позволит обеспечить горизонтальное масштабирование, что означает возможность увеличивать производительность системы простым добавлением новых экземпляров сервисов без необходимости модификации их исходного кода. Кроме того, будет реализована отказоустойчивость по принципу «блокировки каскадного отказа», когда выход из строя одного микросервиса не приведет к полному коллапсу всей системы.

Все новое программное обеспечение будет развернуто на существующей инфраструктуре Заказчика, использующей среды виртуальных машин и контейнеризации на базе Kubernetes. Это позволит оптимизировать использование вычислительных ресурсов и повысить эффективность управления системой.

Рефакторинг системы

Параллельно с технологической миграцией будет проведена масштабная работа по рефакторингу функций системы — оптимизации ее внутренней структуры и кодовой базы без изменения внешнего поведения. Это улучшит производительность, масштабируемость и дальнейшую поддержку системы. Также запланировано создание новой подсистемы — «Подсистемы обучения для внешних пользователей», которая позволит инвесторам и предпринимателям самостоятельно осваивать функционал портала.

Обновленная АИС УИД должна будет обеспечить бесперебойную работу для 3000 внутренних пользователей и 110 000 внешних при расчетной нагрузке, с возможностью масштабирования до 6000 и 170 000 пользователей соответственно. Целевые показатели доступности системы установлены на уровне 99,5%, а время восстановления после сбоя не должно превышать 4 часа.