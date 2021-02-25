Бесконтактная оплата по QR от «Сбера» стала доступна еще более 50 тыс. предпринимателей по всей стране

Владельцам бизнеса, использующим приложение «Касса Розница» от компании «БИФИТ Касса», стал доступен новый вид приёма безналичной и бесконтактной оплаты по QR-коду. В приложение внедрён сервис «Плати QR» от Сбербанка. Решение поддерживается более чем на 90 моделях онлайн-касс.

С помощью кассового приложения можно совершать все операции по 54-ФЗ: формировать чеки прихода, расхода, возврата и коррекции, работать с маркировкой, ЕГАИС, онлайн-заказами, агентскими товарами и системой лояльности, а также принимать все виды платежей (аванс, кредит, полный расчёт, предоплата) и различные способы оплаты. Благодаря интеграции сервиса «Плати QR» от Сбера предпринимателям стал доступен приём безналичной оплаты по QR-коду.

Графический код можно продемонстрировать на экране кассы или распечатать и разместить распечатанный вариант в прикассовой зоне. Покупателю достаточно навести камеру смартфона на QR-код, считать его и подтвердить операцию через мобильное приложение банка, подключённого к QR-платформе Сбербанка. Расчёт произойдёт мгновенно. После покупки клиент увидит уведомление об успешной оплате в приложении банка, а продавец — на кассе.

Оплата по QR-коду — это оптимальное решение для клиента и предпринимателей, особенно для представителей малого и микробизнеса. Сервис «Плати QR» позволяет в кратчайшие сроки обеспечить приём безналичной оплаты, причём сделать это с минимальными затратами благодаря сниженной ставке на эквайринг (от 0,6%) и без установки какого-то дополнительного оборудования. Плюсом как для клиента, так и для продавца становится сокращение времени обслуживания, ведь не нужно пересчитывать наличные.

Выигрыш покупателя — наличие чека, подтверждающего оплату, бонусы по программе лояльности «СберСпасибо», полностью бесконтактная оплата и безопасный сервис (не требуется вводить данные карты или ПИН-код).

Использовать приложение «Касса Розница» с «Плати QR» от Сбера можно в любом бизнесе. Приложение работает на планшетах, смартфонах, ПК и более чем на 90 моделях популярных онлайн-касс на платформах Android, Windows и Linux. Товарные позиции можно создать вручную или выгрузить из 1С и Excel. А с помощью веб-кабинета предпринимателям доступны аналитика бизнеса и история чеков в онлайн-режиме.

«Сервис ʺПлати QRʺ от Сбера оправдал свою востребованность и пользуется спросом среди предприятий различного масштаба и отраслей. Благодаря лёгкости интеграции и отсутствию необходимости в дополнительном оборудовании сервис приёма безналичной оплаты становится доступен не только большим компаниям, но и малому и микробизнесу. Появление нового способа приёма бесконтактных и безопасных платежей не только оказывает позитивное влияние на рост выручки, но и позволяет повысить лояльность клиентов», - сказал Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка.

«В маленьких точках, которым нужно быстро и без значительных затрат обеспечить приём безналичной оплаты, можно подключать сервис ʺПлати QRʺ от Сбера и использовать оплату по QR-коду вместо приёма банковских карт. В таком случае даже не потребуется покупать ПИН-пад. А выездные сотрудники или работники торгового зала могут установить ʺМобильный кассирʺ от ʺБИФИТ Кассаʺ и принимать оплату смартфонами», - сказал Сергей Кичагин, генеральный директор «БИФИТ Касса».

Приложение «Касса Розница» можно скачать на сайте разработчика или в Google Play. Подключение к сервису Сбербанка «Плати QR» бесплатное. Необходимо только подать заявку в приложении или на сайте Сбера, а затем заключить договор. Принимать оплату по QR можно будет на следующий день после подключения.

При подключении оплаты по QR-коду предприниматель ничего не теряет, зато приобретает лояльность клиентов и способ сэкономить на эквайринге. За безналичными платежами будущее, и чем больше способов приёма оплаты предлагает бизнес, тем выше его шанс обогнать конкурентов.