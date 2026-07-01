Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сургутнефтегаз КИНЕФ Киришинефтеоргсинтез Киришский НПЗ Киришиавтосервис
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 5, упоминаний - 9
Сургутнефтегаз и организации, системы, технологии, персоны:
|Круг НПФ - Контроль, Регулирование, Управление, Гарантии 15 2
|ТехноКонсоль 2 1
|1С 9673 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1453 1
|СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 67 1
|Microsoft Windows 2000 8678 2
|Круг НПФ - Круг-2000 ПТК ПАК SCADA 20 2
|1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 707 1
|1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1017 1
|Путин Владимир 3466 1
|Шохин Александр 36 1
|Коньков Андрей 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.