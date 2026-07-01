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Сургутнефтегаз КИНЕФ Киришинефтеоргсинтез Киришский НПЗ Киришиавтосервис

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.07.2026 В ФНС объяснили, как российскому бизнесу учитывать расходы на защиту от атак БПЛА 1
17.07.2023 Внедрена АСУ ТП битумной установки Киришского НПЗ 3
17.04.2023 Фонд «Сколково» и «Инфосистемы джет» продлевают отбор участников в акселераторе Safety Digital Tech 1
31.01.2023 Модернизация АСУ ТП парка смешения топлив Киришского НПЗ 3
17.10.2007 «1C:8.0» внедрили в «Киришиавтосервисе» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 9

Сургутнефтегаз и организации, системы, технологии, персоны:

Круг НПФ - Контроль, Регулирование, Управление, Гарантии 15 2
ТехноКонсоль 2 1
9673 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1453 1
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 67 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
Роснефть НК - нефтяная компания 564 2
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
Газпром нефть 740 1
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 20 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 127 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
УК Полюс 5 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Славнефть-Мегионнефтегаз - СН-МНГ - Красноярскнефтегаз 59 1
Роснефть - РН-Рязанский НПЗ - Рязанский нефтеперерабатывающий завод - Рязанская нефтеперерабатывающая компания - РНПК, РНПЗ - Рязаньнефтепродукт 12 1
Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез - НПЗ Нижний Новгород 6 1
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