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Кустов Сергей



28.12.2024 Bimeister (ГК Softline): 75% нефтегазовых компаний нуждаются в локальных ИТ-решениях для импортозамещения 1
11.08.2011 «СофтБаланс» начал сдавать в аренду ПО от Microsoft и «1С» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кустов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 60 1
Softline - Софтлайн 2810 1
8213 1
Microsoft Corporation 24625 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
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1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Visio - MS Visio 149 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Аренда 2416 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166197.
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