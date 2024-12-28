Кустов Сергей
|28.12.2024
|Bimeister (ГК Softline): 75% нефтегазовых компаний нуждаются в локальных ИТ-решениях для импортозамещения 1
|11.08.2011
|«СофтБаланс» начал сдавать в аренду ПО от Microsoft и «1С» 1
Кустов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 60 1
|Softline - Софтлайн 2810 1
|1С 8213 1
|Microsoft Corporation 24625 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.