ГК Softline и «ИндаСофт» создали импортонезависимый ПАК на базе оборудования «Инферит» для безопасного сбора и передачи технологических данных на предприятиях

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, и компания «ИндаСофт», ведущий разработчик высокотехнологичных цифровых производственных сервисов уровня MES, обеспечивающих автоматизацию ключевых процессов управления производством, выводят на российский рынок совместный программно-аппаратный комплекс (ПАК), предназначенный для организации безопасного сбора и передачи технологических данных в производственном контуре промышленных предприятий. Этот проект соответствует стратегии ГК Softline по расширению портфеля отраслевых ИТ-решений для цифровой трансформации российских компаний и обеспечению лидерских позиций в разработке продуктов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В состав комплекса входит оборудование «Инферит» (ГК Softline) и кроссплатформенное программное обеспечение I-DS ООО «ИндаСофт». ПАК предназначен для ускорения процесса миграции предприятий на импортонезависимую ИТ-инфраструктуру при внедрении решений уровня MES и обеспечивает высокий уровень защиты информации при передаче технологических данных.

Новый ПАК обеспечивает безопасный обмен данными между различными информационными системами промышленных предприятий. Например, позволяет организовать безопасный обмен данными между автоматизированной системой управления технологическим процессом (АСУ ТП) и системой уровня MES. Применение ПАК поможет компаниям значительно ускорить развертывание и настройку инфраструктуры для сбора и передачи данных с возможностью использования уже готового предконфигурированного программно-аппаратного комплекса. Это избавит от необходимости тратить ресурсы на выбор поставщиков аппаратной инфраструктуры и программного обеспечения, настройку и тестирование совместимости всех компонентов.

ПАК представлен в двух конфигурациях — с межсетевым экраном и с диодом данных. Первая конфигурация состоит из шлюзовой станции на базе рабочей станции «Инферит» (ГК Softline), набора системного программного обеспечения (операционная система, антивирусная программа), прикладных программных компонентов от «ИндаСофт» и межсетевого экрана. Вторая конфигурация обеспечивает высокий уровень защищенности за счет организации однонаправленной передачи данных и состоит из интерфейсных серверов «Инферит», набора системного ПО, прикладного ПО для конвертации форматов технологических данных, аппаратного диода данных (АМТ InfoDiode). Все используемое в ПАК программное обеспечение включено в реестр отечественного ПО.

Специалисты «ИндаСофт» и ГК Softline протестировали работу всех компонентов ПАКа и подтвердили их совместимость. ГК Softline обеспечивает поставку, развертывание и установку ПАКа, а также дальнейшую техническую поддержку заказчиков в формате «одного окна», что исключает необходимость привлекать разных вендоров в случае возникновения вопросов. В настоящее время планируются пилотные внедрения на площадках заказчиков, а также рассматривается вопрос о включении типовой конфигурации ПАК в реестр российского ПО.

«Сотрудничество с ведущим производителем MES-систем в России для ГК Softline — еще один шаг в реализации стратегии по формированию индустриального кластера программных продуктов и решений для промышленности. Компания «ИндаСофт» является экспертом в разработке и внедрении цифровых производственных систем. Опыт вендора дополняет экспертизу ГК Softline в части программных и аппаратных решений для бизнеса, позволяет комплексно реализовать задачи промышленных предприятий. Решение о создании комплекса было принято по итогам анализа потребностей заказчиков», — сказал Сергей Кустов, директор департамента по работе с ТЭК ГК Softline.

«Совместное решение ГК Softline и компании «ИндаСофт» объединяет многолетний опыт в создании защищенных IT-инфраструктур и глубокую экспертизу в разработке и внедрении систем класса MES, успешно реализованных на десятках предприятий в России и странах СНГ. На сегодняшний день это является критически важным аспектом для крупных промышленных предприятий. Благодаря объединению экспертизы ГК Softline в области информационной безопасности и глубоких знаний ООО «ИндаСофт» прикладной и отраслевой специфики был создан комплекс, который не только соответствует современным требованиям стратегии импортозамещения, но и обеспечивает ее быструю и безопасную реализацию на российских предприятиях. Помимо того, что ПАК помогает повысить надежность и безопасность передачи данных, комплекс позволяет значительно ускорить процесс цифровизации промышленного сектора за счет использования готового, проверенного на практике решения», — сказал Евгений Дондерфер, директор по развитию бизнеса ООО «ИндаСофт».