Дондерфер Евгений
|31.01.2025
|ГК Softline и «ИндаСофт» создали импортонезависимый ПАК на базе оборудования «Инферит» для безопасного сбора и передачи технологических данных на предприятиях 1
Дондерфер Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|ИндаСофт - InduSoft 23 1
|Softline - Софтлайн 2847 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14147 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145379 1
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