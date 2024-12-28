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Bimeister (ГК Softline): 75% нефтегазовых компаний нуждаются в локальных ИТ-решениях для импортозамещения

Компания Bimeister (ГК Softline) совместно с «Софтлайн Решения» (ГК Softline) представила аналитический отчет по цифровизации ключевых отраслей промышленности. Исследование показало, что 75% компаний нефтегазового сектора испытывают необходимость в локальных ИТ-решениях для обеспечения устойчивой работы в условиях импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Ключевые выводы исследования

Импортозамещение на пике актуальности: компании из нефтегазовой отрасли заявили о необходимости перехода на российские ИТ-продукты. При этом полный отказ от иностранных решений должен произойти до 2028 г. в рамках реализации государственных программ.

Роботизация для повышения эффективности: Внедрение промышленных роботов становится приоритетом для крупных игроков рынка. Это позволяет сократить ошибки, улучшить качество продукции и перераспределить рабочую нагрузку на персонал.

Отсутствие полноценных инструментов управления: Компании отмечают нехватку готовых решений для инвестиционно-строительной деятельности. Основная часть проектов требует доработки под специфические задачи, что замедляет процессы цифровизации.

Рынок демонстрирует рост интереса к инновациям

Исследование также показало, что спрос на отечественные ИТ-продукты растет с 2020 г. Особенно популярны решения ERP и АРМ, которые позволяют объединить управление процессами и автоматизировать ключевые задачи.

«Сегодня российская промышленность переживает значительные изменения, связанные с необходимостью полного импортозамещения в ИТ-сфере. Наше исследование подтверждает, что переход на отечественные решения — это не только вызов, но и возможность для технологического роста. Мы продолжаем работать над разработкой и внедрением решений, которые помогут нашим клиентам адаптироваться к новым условиям», — Кирилл Заболотский, директор по маркетингу ГК Bimeister

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Цифровизация

«Развитие нефтегазовой отрасли России напрямую связано с ее цифровой трансформацией, поэтому требует внедрения передовых информационных технологий. Изменения ИТ-рынка в 2022 году обусловили востребованность российских ИТ-решений и потребовали от заказчиков более тщательного подхода к выбору ИТ-продуктов, а в ряде случаях и расширения собственной разработки и создания продуктов. В ГК Softline мы видим свою задачу в поддержке этой тенденции и рады предложить своим клиентам большой опыт в интеграции ИТ-систем, глубокую экспертизу в решениях разных классов и производителей, а также широкий портфель продуктов и услуг», — сказал Сергей Кустов, директор департамента ГК Softline по работе с ТЭК России.

Интегральный показатель: уникальный подход к анализу

Компания Bimeister разработала интегральный показатель, который отражает заинтересованность компаний-клиентов в тех или иных решениях. Этот инструмент позволяет оценивать рынок с точки зрения производителя, учитывая собственные данные о вовлеченности, стоимости проектов и сложности взаимодействия. Интегральный показатель предлагает взгляд на ситуацию через призму опыта и экспертизы Bimeister, что помогает лучше понимать текущие потребности отрасли и адаптировать предложения компании к запросам рынка.

Перспективы и дальнейшие шаги

Результаты исследования подтверждают необходимость дальнейшего развития локальных ИТ-решений, направленных на удовлетворение потребностей отечественных компаний. Bimeister и ГК Softline продолжают совместную работу над проектами, которые помогут российской промышленности адаптироваться к новым вызовам и ускорить процесс цифровой трансформации.

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