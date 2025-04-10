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Коршунов Андрей



10.04.2025 «Нетрика Медицина» помогает регионам делать запись к врачу еще более доступной для пациентов 1
14.02.2024 ИТ-компания ALP Group взрастит совместно с факультетом финансов, технологий и менеджмента РАНХиГС поколение финансовых трансформаторов 1
04.12.2008 «Бухта» автоматизировала склад «Логвин Охта» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Коршунов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 59 1
8365 1
БУХта - Buhta 88 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31403 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14316 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1517 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 539 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5461 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51914 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67843 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4031 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 459 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2439 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 506 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1972 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12715 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 159 1
БУХта WMS Складской комплекс 21 1
Мельник Павел 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147158 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48749 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29695 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51979 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 841 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 318 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 539 1
РАНХиГС - ИБДА - Институт бизнеса и делового администрирования 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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