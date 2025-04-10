«Нетрика Медицина» помогает регионам делать запись к врачу еще более доступной для пациентов

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») продолжает развивать цифровые сервисы, делая запись к врачу более доступной для пациентов по всей России. Одним из таких решений является сервис «N3.Журнал отложенной записи» (N3.ЖОЗ), который позволяет оставить заявку в листе ожидания, когда нет свободных талонов к нужному специалисту. Сервис используется в ряде регионов, где уже внедрен сервис «N3.Портал пациента». Через ЖОЗ в медучреждения ежемесячно поступают десятки тысяч заявок. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина».

Минздрав России оценивает эффективность работы регионов в сфере здравоохранения по разным критериям, в том числе с помощью «Модели зрелости пациентоцентричной записи к врачу». Один из важных пунктов ‒ наличие и качество работы листа ожидания, который позволяет фиксировать запросы пациентов при отсутствии свободных талонов с последующей записью в случае появления освободившегося слота.

Разработанный «Нетрикой Медициной» сервис «N3.Журнал отложенной записи» помогает регионам своевременно отрабатывать заявки пациентов, повышая качество оказания медицинской помощи.

«N3.Журнал отложенной записи» позволяет пациенту оставить заявку в медучреждение, если запись к нужному врачу недоступна. Для этого достаточно указать свои контактные данные и предпочтительное время приема через региональный портал пациента, call-центр или регистратуру медицинской организации. Как только появляются свободные талоны, сотрудники медицинской организации или голосовой робот связываются с пациентом и предлагают доступные варианты записи. Отслеживать статус заявки можно в личном кабинете на портале.

Сервис интегрирован с решением «N3.Запись на прием к врачу», поддерживает регистрацию и отмену заявок, получение информации о них из базы данных, проверку доступного расписания. Это делает процесс гибким и удобным как для пациентов, так и для медицинских организаций.

«Электронный журнал отложенной записи ‒ важный шаг в развитии цифрового здравоохранения. Он помогает медицинским организациям эффективнее управлять ресурсами, снижать нагрузку на регистратуры и call-центры, количество нереализованных запросов и жалоб, а также повышать доступность медицинской помощи для пациентов. Мы видим, что в регионах, где сервис уже внедрен и активно используется, пациенты получают возможность более своевременно посещать нужных специалистов, а медицинские организации — улучшают свои показатели по ″Модели зрелости″ Минздрава России», — отметил Андрей Коршунов, руководитель направления сервисов для пациентов компании «Нетрика Медицина».