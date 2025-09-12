Летом 2025 г. сахалинцы меньше учились, но активнее использовали искусственный интеллект

Платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», входящая в цифровую экосистему МТС, оценила деловую активность пользователей Сахалинской области за лето 2025 г. Количество встреч и вебинаров на платформе незначительно сократилось по сравнению с весенним периодом, а интерес к функциям на основе искусственного интеллекта вырос в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В июне-августе 2025 г. сахалинцы чаще организовывали онлайн-встречи (формат, когда все участники активны), чем вебинары (формат с несколькими активными спикерами). Только каждая десятая активность на платформе прошла в формате вебинара. При этом общее количество деловых мероприятий снизилось по сравнению с весной 2025 г. на 7%. Это может быть связано с традиционным спадом деловой активности в летний период.

Аналитики зафиксировали также новый тренд: на платформе «МТС Линк» вырос интерес сахалинцев к функциям на основе искусственного интеллекта. Так, ИИ-помощника летом вызывали вдвое чаще, чем весной. ИИ-помощник — это чат-бот «МТС Линк», способный отвечать на любые пользовательские запросы, связанные с контекстом прошедших встреч и звонков. Возросла также востребованность саммаризации встреч: ее стали использовать на 25% чаще.

«Платформа «МТС Линк» постоянно развивается и предлагает пользователям новые решения для автоматизации рутинных задач. Так, в 2025 г. появился новый продукт — сервис «Формы». Инструмент позволяет проводить онлайн-опросы, тесты и квизы в окне встречи или автономно. Набирают популярность и инструменты по основе искусственного интеллекта. Помимо саммаризации встреч, пользователи активно используют включение замены или размытия фона, автоматическую расшифровку и шумоподавление», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.