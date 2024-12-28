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МТС запустила умный мониторинг люков на Сахалине

МТС защитила люки канализационных колодцев в Анивском районе Сахалинской области умными датчиками. Технологичное решение позволит сократить хищение колодезных люков, предотвратить травматизм и аварии на дорогах из-за разрушения или «вылетания» люков на тротуарах и проезжей части. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС по заказу акционерного общества «Анивские коммунальные системы» установили умные датчики мониторинга вскрытия канализационных люков на территории города Анива. Датчики работают на базе технологии интернета вещей и позволяют дистанционно следить за состоянием объекта. При повреждении люка или отклонении от зафиксированного положения более чем на 30 градусов, датчик сам отправит диспетчеру автоматическое онлайн-оповещение. После чего для проверки и устранения нарушения на место происшествия отправится выездная бригада.

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Дистанционный контроль люков позволяет предотвращать ДТП и несанкционированный доступ к городским коммунальным системам, снижает травматизм среди людей и домашних животных. Благодаря техническому решению МТС, организация может сократить материальные и временные затраты на выездной мониторинг люков и предотвратить возможные хищения крышек и другого имущества городского коммунального хозяйства.

«Умные датчики, установленные на крышках люков, работают в диапазоне частот NB-IoT – сети промышленного интернета вещей, предназначенной в том числе для работы элементов умного города. Благодаря техническим характеристикам сети оборудование способно передавать сигнал даже из самых труднодоступных мест и сохранять работоспособность до 10 лет без подзарядки и замены батареи. Наш совместный проект с «Анивскими коммунальными системами» — яркий пример того, как цифровые технологии помогают снижать эксплуатационные расходы и обеспечивать безопасность сахалинцев. Аналогичные решения могут использоваться не только городской среде, но и на производственных предприятиях», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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