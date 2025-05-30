Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС расширила LTE-сеть в бухте Лососей на Сахалине

МТС сообщает о запуске сети LTE в селе Песчанское Сахалинской области. Компания установила новое телеком-оборудование на территории прибрежного села, расположенного в Анивском районе. Благодаря проведенным техническим работам местные жители и многочисленные туристы получили доступ к современным цифровым сервисам на скорости до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скорости позволяют местным жителям с комфортом использовать банковские приложения и маркетплейсы, общаться и загружать видео в мессенджерах, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, а также удаленно учиться и работать. Высокоскоростной интернет МТС позволит также оставаться на связи туристам, активно приезжающим сюда в теплое время года.

Сергей Пауков, «Крок» — как реализовывать комплексные проекты, когда рынок штормит?
Бизнес

Село Песчанское находится на берегу бухты Лососей Анивского залива, в четырех километрах от районного центра. До 1945 г. оно принадлежало японскому губернаторству Карафуто и называлось Хамадзи. Сейчас это популярное место отдыха, любительской охоты и рыболовства жителей Южно-Сахалинска и окрестных поселков. На обустроенной территории у берега множество мест, где можно посидеть и подышать морским воздухом, полюбоваться закатом. Для любителей активного отдыха есть спортивные площадки, а для малышей - детский городок.

«Сахалин привлекает туристов своей неповторимой природой, живописными пляжами и свежими морепродуктами. Сюда приезжают не только ради зимних экстремальных видов спорта, но и ради рыбалки и летних походов. Ежегодно мы фиксируем рост интернет-трафика в популярных местах отдыха на 30%. Чтобы сахалинцы и гости острова могли с комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами в любой точке региона, мы регулярно расширяем и модернизируем нашу сеть в рекреациях. Только за последний год мы обеспечили качественной цифровой инфраструктурой несколько ключевых локаций: запустили LTE на пляже «Садовники» и в окрестностях бухты Тихой, а также Wi-Fi на заповедном острове Монерон», — сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков

Гигантский сотовый оператор годами сливал маршруты миллионов абонентов преступникам всех мастей

Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше

«Дочка» «Ростеха» без предупреждения остановила разработку базовых станций 4G. Разработчик в убытке на десятки миллионов

Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы

Десятки тысяч абонентов в Москве и области остались без интернета из-за кибератаки. Домофоны не работают, отключились банковские терминалы

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Обзор наушников HUAWEI FreeArc: новые возможности, дизайн и уровень комфорта

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153