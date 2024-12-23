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МТС: сахалинцы стали чаще проводить онлайн-мероприятия

Платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», входящая в цифровую экосистему МТС, проанализировала основные тренды в области проведения онлайн-мероприятий среди пользователей Сахалинской области в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным экспертов «МТС Линк», в 2024 г. пользователи проводили онлайн-встречи втрое чаще, чем вебинары. При этом количество уникальных участников онлайн-мероприятий на платформе выросло на 13% по сравнению с 2023 г. В Сахалинской области период деловой активности в формате онлайн-конференций фиксируется с 10 утра и до часу ночи. При этом, самое активное с точки зрения коммуникаций время дня - с 17 до 18 часов, что объясняется активным взаимодействием с коллегами и партнерами в других часовых поясах.

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Цифровизация

Еще одним трендом 2024 г. стало использование функций на основе искусственного интеллекта. Самая популярная - включение замены или размытия фона (ее выбирает почти половина пользователей). На втором месте — автоматическая расшифровка (22% случаев применения ИИ), на третьем — шумоподавление (13%). В 9% случаев ИИ используется в развлекательных целях: пользователи примеряют маски или цифровые аватары. В 5% ситуаций пользователи применяют ИИ для экономии времени на просмотр записей встреч — функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов. При этом 89% пользователей остались удовлетворены точностью и качеством текстовых итогов.

«Платформа «МТС Линк» универсальна и подходит практически для любой сферы жизни - бизнеса, медицины, культуры. Активно платформу внедряют в свою работу и образовательные учреждения Дальнего Востока. Так, накануне мы при поддержке Министерства образования Сахалинской области провели на платформе «МТС Линк» онлайн-урок по истории региона в стиле графического романа. К занятию присоединились ученики 6-11 классов из более чем 100 школ Сахалина и Курил, в том числе из отдаленных и малых населенных пунктов. Аналогичные уроки прошли в Приморье, Амурской области, Хабаровском крае и Костромской области», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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