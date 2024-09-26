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МТС прокачала сеть в центральной части Южно-Сахалинска

МТС расширила сеть высокоскоростного интернета в центральной части Южно-Сахалинска. Благодаря установке нового телеком-оборудования в районе ТЦ «Славянский» обновленное качество сети стало доступно в крупных деловых и социальных учреждениях и жилых кварталах города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новые скорости интернета получили торговый центр «Славянский», бизнес-центр «Сфера», городской родильный дом и детский сад «Ласточка». Также улучшенное покрытие стало доступно для жителей многоквартирных домов в 5-м микрорайоне Южно-Сахалинска.

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Теперь южно-сахалинцы смогут более комфортно пользоваться самыми современными сервисами цифровой экосистемы: загружать обновления, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре, читать книги в электронной библиотеке, общаться с родными по видеосвязи, пользоваться государственными, банковскими и музыкальными приложениями.

«МТС продолжает активно развивать и обновлять сеть как в крупных городах, так и в и небольших населенных пунктах региона, чтобы у сахалинцев был доступ к высокоскоростному интернету в любой точке острова. Только за последние три месяца мы провели несколько крупных запусков - расширили LTE-сеть в селе Арги-Паги и поселке Ноглики, обеспечили интернетом заповедный остров Монерон, пляж «Садовники» и аэродром «Пушистый». Развитая цифровая инфраструктура помогает не только создавать комфортные условия для жизни и работы в регионе, но также способствует развитию туризма», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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