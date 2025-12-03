Разделы

Строительные и добывающие компании на Сахалине стали активнее внедрять умное видеонаблюдение

Цифровая экосистема МТС проанализировала спрос на установку систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Сахалинской области. За девять месяцев 2025 г. количество предприятий, установивших оборудование для видеонаблюдения, выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Такие решения помогают бизнесу повысить уровень безопасности, контролировать производственные процессы и оптимизировать работу персонала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Лидером по внедрению видеонаблюдения в Сахалинской области стали строительные компании — за год количество таких кейсов выросло вдвое. Девелоперы используют видеоаналитику для контроля сроков и объемов работ, отслеживания перемещения техники и материалов на площадках. На втором месте по темпам внедрения — предприятия по добыче полезных ископаемых, где спрос вырос на 30%. Здесь системы помогают контролировать технологические процессы и обеспечивать промышленную безопасность. Замыкают тройку лидеров компании транспортно-логистического сектора с ростом на 20%, которые применяют видеоаналитику для отслеживания движения грузов, пассажиропотоков и оптимизации логистики.

Глеб Мельников, «РосБизнесСофт»: Когда CRM не справляется, на помощь бизнесу приходит ERP-система

Стабильно высокий спрос на умные видеокамеры в Сахалинской области показывают торговые предприятия, гостиничный бизнес и организации здравоохранения – за год количество таких клиентов выросло на 15%. Особенно востребованы облачные системы видеонаблюдения с функцией удаленного доступа и аналитикой. За последний год спрос на функции распознавания номеров транспорта, анализ производственных процессов в реальном времени и контроль доступа на объекты вырос на треть.

«Сахалинская область занимает ведущую позицию по уровню внедрения цифровых услуг не только на Дальнем Востоке, но и в целом в России. Решения на базе облачного видеонаблюдения и видеоаналитики традиционно лидируют по запросам и бизнеса, и госсектора. Компании рассматривают видеонаблюдение не только как инструмент безопасности, но и как средство оптимизации бизнес-процессов. Отмечу и тренд именно на комплексные решения с аналитикой, которые помогают контролировать объекты, управлять ресурсами и повышать общую эффективность бизнеса», — сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

