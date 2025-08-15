Более 8000 раз позвонили мошенники жителю Южно-Сахалинска

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Сахалинской области в первом полугодии 2025 г. В общей сложности сервис защитил сахалинцев от 9,5 млн спам-звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса «Защитник» от МТС, одному из жителей Южно-Сахалинска злоумышленники пытались дозвониться более 8000 раз, но все вызовы были заблокированы системой. В целом сервис сэкономил островитянам более четырех лет, которые могли быть потрачены на общение с потенциальными мошенниками и спамерами.

Чаще всего жителям Сахалинской области звонят с предложениями из банков, рекламой услуг и опросами. Чуть реже беспокоят коллекторы. В топе нежелательных звонков оказались и обзвоны от возможных мошенников.

«Технологии, анализирующие вызовы на основе Big Data и искусственного интеллекта, помогают бороться с нежелательными звонками. Абоненты не отвлекаются на то, чтобы отвечать на незнакомые номера и не вступают в диалог со злоумышленниками. При этом, мы регулярно совершенствуем антиспам-защиту. Так, помимо, сервиса блокировки нежелательных звонков «Защитник», можно подключить услугу «Безопасный звонок». Уже на первой минуте разговора искусственный интеллект предупреждает абонента, что с ним говорит мошенник. Только за полгода сервис оградил более 600 жителей Сахалинской области от общения с возможными аферистами», — сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.