МТС запустила LTE в живописном сахалинском селе у моря и трех озер

Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске сети высокоскоростного мобильного интернета в селе Охотское Корсаковского городского округа. Благодаря подключению нового телеком-оборудования местные жители и туристы получили доступ к современным цифровым сервисам на скорости до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть МТС стандарта LTE покрывает всю территорию малого населенного пункта, в том числе набережную Охотского моря и благоустроенный пляж «Охота». Это популярное место для отдыха, прогулок и рыбалки круглый год. Теперь местные жители могут дистанционно получать медицинскую помощь и образование, пользоваться государственными сервисами, банковскими приложениями, общаться с родственниками и друзьями в интернете. Высокоскоростной интернет МТС позволит также оставаться на связи путешественникам, направляющимся на мысы Великан и Свободный — природные локации, популярные у туристов со всей России.

Охотское — малый населенный пункт, где проживает чуть более 350 человек. Благодаря своему уникальному положению, оно очень популярно у сахалинцев и туристов из других регионов. Село находится в 38 км от Южно-Сахалинска. Со всех сторон оно окружено водоёмами - озерами Щукинское, Изменчивое и Тунайча, а также Охотским морем. Здесь расположен первый на Сахалине пляж, получивший престижный статус «синий флаг». Награда означает, что вода здесь чистая и пригодная для купания, а территория безопасная и доступная для людей с ограниченными возможностями. В окрестностях Охотского расположены многочисленные турбазы и глэмпинги.

«Сахалинская область круглый год привлекает туристов своей уникальной природой и свежими морепродуктами. Активные туристы приезжают ради экстремальных видов спорта, рыбалки и походов. Ежегодно мы фиксируем рост интернет-трафика в популярных местах отдыха на 30%. Чтобы островитяне и гости Сахалина могли с комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами, мы регулярно расширяем и модернизируем нашу сеть в рекреациях. Также мы продолжаем активно развивать и обновлять сеть в небольших населенных пунктах области. Это социально значимое направление нашей работы, поскольку надежная телеком-инфраструктура – необходимый фундамент для развития любых цифровых сервисов», — сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.