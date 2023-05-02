МТС два года назад должна была построить ЦОД, но все еще ищет «наилучшую площадку»

В конце 2019 г. оператор МТС сообщил о планах построить модульный дата-центр в Приморье, вложив в проект 1,5 млрд руб. Центр обработки данных компания намеревалась построить в 2021 г. Однако вот уже несколько лет МТС ищет наилучшую площадку для этого.

Скрупулезный выбор площадки

Компания МТС на два года просрочила строительство центра обработки данных (ЦОД) в Приморье. Оно должно было завершиться в конце 2021 г., однако так и застряло на стадии выбора площадки.



В декабре 2019 г. оператор МТС сообщил о планах построить модульный ЦОД в Приморском крае. На проект, по информации компании, было выделено 1,5 млрд руб. Дата-центр был рассчитан не менее чем на 500 стандартных серверных стоек.

Предполагалось, что дата-центр позволит расширить портфель цифровых сервисов для дальневосточного бизнеса и увеличить мощности МТС в регионе. У оператора уже есть действующий ЦОД во Владивостоке.

Фото: МТС МТС уже несколько лет ищет площадку для ЦОДа в Приморье

«Проект не завершен, в стадии выбора наилучшей площадки, которая позволит добиться максимальной эффективности предоставляемых в итоге сервисов», — сообщил представитель МТС на вопрос CNews о судьбе проекта через полгода после ожидаемого конца срока строительства. Представители МТС в течение недели не смогли ответить CNews на вопросы о готовности ЦОДа в Приморье.

Площадка для ЦОД, как отмечалось в сообщении, выбирается совместно с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Строительство новых ЦОД

Несмотря на подвисший проект с модульным ЦОДом в Приморье, МТС явно работает над расширением географии своих дата-центров. Например, в феврале 2023 г. МТС зарегистрировал ООО «ЦОД хамаль» с уставным капиталом 100 млн руб. в Хабаровском крае. Учредителями юрлица выступают АО «МТС веб сервисы» (99%) и ООО «Телеком проекты» (1%).

В марте 2023 г. компания зарегистрировала ООО «ЦОД окаб» в Омске с уставным капиталом в размере 50 млн руб. Учредителями компании также выступают АО «МТС веб сервисы» (99%) и ООО «Телеком проекты» (1%).

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Представители МТС не ответили на запрос о целях учреждения этих юрлиц и о планах компании. Однако гендиректор «ЦОД окаб» Шамиль Чекмарев ранее пояснил изданию «СуперОмск», что в городе планируется построить новый дата-центр. Предполагается, что на первых этапах ЦОД будет использоваться в интересах МТС, позже он будет работать и для коммерческих целей (предоставлять облачные услуги), отметил Чекмарев.

В августе 2022 г. компания МТС также объявила об открытии первого модульного дата-центра в Новосибирске. Его удалось развернуть всего за восемь месяцев, отмечалось в сообщении компании.

Облачный МТС

Сеть дата-центров МТС состоит из 15 географически распределенных ЦОДов, отмечается на официальном сайте компании. Они соединены собственной магистральной сетью протяженностью 248 тыс. км, большая часть имеет сертификат надежности Tier III. ЦОДы располагаются в четырех регионах России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Владивосток).

Облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных, гибридных облаков, услуги дата-центров и телеком-сервисы. В январе 2023 г. стало известно о планах МТС сдавать в аренду технику. В перечень доступного оборудования входят серверы, компьютеры, телефоны, системы хранения данных, софт и различное телекоммуникационное оборудование (системы связи на базе беспроводного широкополосного доступа).

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МТС является одним из крупнейших облачных провайдеров в России. Компания занимает третье место в рейтинге CNews Analytics: Крупнейшие поставщики IaaS (аренда мощностей) 2022. Выручка МТС по направлению Iaas по итогам 2021 г. составила 6,1 млрд руб, что на 35% выше, чем по результатам 2020 г. Первое место в рейтинге CNews заняла «Софтлайн» и второе — «Ростелеком».