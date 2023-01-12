Операторы связи начнут сдавать в аренду серверы, компьютеры и софт

Российские телеком-операторы сформировали новые каналы поставок в страну телеком и ИТ-оборудования и начинают сдавать его в аренду. Услугу для корпоративного бизнеса с возможностью выкупа техники запустил «Ростелеком» и готовится предоставлять МТС. В условиях санкционных ограничений предложение может стать более чем актуальным.



Новые предложения в условиях санкций

Российские операторы связи наладили поставки в страну зарубежного телеком– и ИТ-оборудования, включая серверы, ПО и компьютеры. МТС планирует запустить услугу сдачи техники в аренду клиентам из корпоративного сегмента, сообщили CNews представители компании.

Арендовать технику сможет крупный федеральный и региональный бизнес, а также государственные органы, уточнили в МТС. В перечень доступного оборудования входят серверы, компьютеры, телефоны, системы хранения данных, софт и различное телекоммуникационное оборудование (системы связи на базе беспроводного широкополосного доступа). Базовые станции в этот список не входят.

Клиенты смогут арендовать на любой срок оборудование российских и зарубежных производителей – каких именно, в компании уточнить отказались.

У российских компаний остаются проблемы с закупкой серверов по параллельному импорту

Собеседник «Коммерсанта» из телеком-отрасли отметил, что остальным операторам связи также удалось выстроить цепочки поставок, так что услуги по аренде оборудования в скором времени появятся и у них. В «Ростелекоме» изданию рассказали, что для корпоративных клиентов уже доступна сервисная модель, предполагающая, что оператор «под ключ» создает заказчику цифровую и ИТ-инфраструктуру. В перечень услуг входит и возможность выкупа арендованной техники.

В условиях параллельного импорта

До 2022 г. аренда крупного профильного оборудования у операторов представлена не была, хотя роутеры, модемы, телевизионные приставки и колонки в аренду предлагали все: Tele2, МТС, «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком».

Президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев объяснил CNews, что модель hardware as a service раньше клиентам была неинтересна, так как они могли работать с производителями и поставщиками напрямую. В условиях санкций, когда с Россией официально перестали работать большинство иностранных вендоров, делать это стало не слишком просто, даже по параллельному импорту.

По словам Дорофеева, сейчас, если компании требуется масштабная закупка, она может справиться с этим и сама. Но покупать небольшую партию и выстраивать сложные схемы поставок нерентабельно.

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«Выстраивание схем – вещь нетиповая: зачем компаниям, которые никогда в этом не специализировались начинать думать о непрофильных операциях? Собственно, это задача дистрибьюторов, но они пока не понимают консолидированный спрос. А операторы понимают, так как покупают оборудование себе сами и видят спрос клиентов», – объяснил эксперт.

Какие вендоры сбежали из России

Напомним, после начала военной спецоперации России на Украине многие иностранные вендоры вычислительной техники и телеком-оборудования остановили поставки в Россию. Среди них оказались Dell, HP, Nvidia, Nokia, Ericsson, Huawei, ZTE.

На фоне остановки поставок операторы забили тревогу, прогнозируя масштабные сбои со связью. Резервной техники у телеком-компаний оставалось лишь на полгода вперед. Каким образом закупать «железо», представители «большой четверки» не понимали.

Ситуация изменилась после того, как российские власти легализовали параллельный импорт. Появился список, состоящий из порядка 200 брендов, продукцию которых в страну разрешено ввозить «в серую».

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Источник на рынке электроники сообщил «Коммерсанту», что вычислительную технику корпоративного класса завозить в Россию в таком формате действительно получается, проблемно лишь наладить поставки высокопроизводительных серверов. В мае 2022 г. на фоне дефицита серверов и СХД Минцифры даже принялось формировать пул вендоров для закупки необходимого объема серверов для российских ИТ-компаний.