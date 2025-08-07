Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» улучшил качество 4G в Ольховке

Более 300 жителей села Ольховка теперь могут пользоваться качественной связью 4G. Инженеры «МегаФона» смонтировали на территории поселения базовую станцию и обеспечили для абонентов доступ к мобильному интернету на скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новая базовая станция в Ольховке заработала к началу августа 2025 г. Ранее абонентам здесь была доступна мобильная связь от телеком-объектов в ближайшем населенном пункте — городе Углегорске. Ольховка расположена от него примерно в 6 километрах, поэтому качество цифровых звонков и передачи данных было невысоким.

Аналитики оператора на основе данных big data отмечали, что жители Ольховки активно использовали мобильный интернет даже при ограниченном покрытии 4G. Новая базовая станция улучшила качество сигнала и позволила сельчанам значительно нарастить трафик — в 30 раз с момента запуска.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Сейчас устойчивый сигнал 4G доступен как на улицах села, так и внутри помещений. Сельчане могут комфортно общаться в мессенджерах, следить за новостями в режиме онлайн или смотреть популярные фильмы в онлайн-кинотеатрах.

«Наша цель в Сахалинской области — предоставить жителям даже самых отдаленных поселений интернет-возможности, сравнимые с теми, что есть у горожан. Мы стремились обеспечить максимальный радиус уверенного сигнала, размещая оборудование с использованием нескольких частотных диапазонов. Таким образом удалось исключить так называемые «мертвые зоны», а также обеспечить высокие интернет-скорости на всей территории села», — отметила директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Юлия Косова, UserGate: Возврат к зарубежным решениям сопряжен с высокими затратами

В России массовая блокировка SMS от банков и сервисов. Из-за нового закона не приходят коды подтверждения и авторизации

Как промышленный ИИ вышел за пределы пилотов и начал приносить прибыль

Власти продадут 5G-частоты с молотка по цене от 21 миллиардов

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Директор сотового оператора связи отправлен в тюрьму на 5 лет за кражу многомилионных госсубсидий

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще