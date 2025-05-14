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Ниденс Алексей
УПОМИНАНИЯ
Ниденс Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 94 1
|МКД 61 1
|Ростелеком 9894 1
|Meta Platforms - Facebook 4463 1
|DartIT - Dart Information Technologies - ДартИТ 5 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4116 1
|Дом.РФ АКБ - Российский капитал 510 4
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7559 1
|Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 326 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3408 1
|Козак Николай 170 2
|Лукьянов Александр 47 1
|Васев Николай 32 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 4
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3005 1
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2738 1
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