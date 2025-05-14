Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174670
ИКТ 13598
Организации 10619
Ведомства 1458
Ассоциации 996
Технологии 3451
Системы 25541
Персоны 74925
География 2837
Статьи 1515
Пресса 1214
ИАА 696
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2626
Мероприятия 851

Ниденс Алексей


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Свыше 1 тысячи ОКН доступно для инвесторов на платформе наследие.дом.рф 1
02.12.2024 Заключить договор на строительство дома с эскроу можно будет на платформе строим.дом.рф 1
05.07.2024 Цифровая платформа строим.дом.рф станет базой для реализации механизма эскроу в ИЖС 1
01.09.2022 К суперсервису «Дом.РФ» для строительства частных домов присоединился «Сбер» 1
21.05.2012 «Ростелеком» запустил в опытную эксплуатацию единый личный кабинет для управления всеми услугами компании 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ниденс Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 94 1
МКД 61 1
Ростелеком 9894 1
Meta Platforms - Facebook 4463 1
DartIT - Dart Information Technologies - ДартИТ 5 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4116 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 510 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7559 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 326 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3408 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2598 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3693 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2131 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13680 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5317 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9393 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5148 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12382 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14602 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8280 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10771 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1979 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28214 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7169 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3288 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1834 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 105 1
Google Android 14230 1
Apple iOS 7948 1
Козак Николай 170 2
Лукьянов Александр 47 1
Васев Николай 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3005 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2738 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5689 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3541 3
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 77 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4989 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2939 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 590 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4229 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5908 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6844 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8200 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6541 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 229 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153