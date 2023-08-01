Softline Digital провела успешное пилотное тестирование умных касок для «Аммония»

Компания «Аммоний» провела пилотное тестирование умных касок при помощи команды Softline Digital. В ходе тестирования система отслеживала перемещение и состояние сотрудников, что позволяло контролировать соблюдение техники безопасности, а также своевременно уведомлять диспетчера в случае инцидентов, таких как угроза жизни и здоровью и нарушение трудового распорядка.

Интегрированный комплекс химической промышленности «Аммоний» расположен на территории Татарстана. В силу специфики производственных процессов предприятие относится к числу заказчиков, которые предъявляют особые требования к соблюдению требований производственной безопасности и охраны труда, в том числе к перемещению по опасным зонам и выполнению работ с повышенной опасностью. Компания «Аммоний» приняла решение изучить вопрос по использованию системы позиционирования персонала на своем производстве.

Для реализации проекта была выбрана команда Softline Digital, обладающая опытом аналогичных внедрений и выразившая готовность провести пилотное испытание решения. После размещения программно-аппаратного комплекса на территории завода, сотрудники Softline Digital в течение двух дней проводили тестирование решения.

В основе системы лежит три элемента: непосредственно, умные каски с радиомодулем, передающие сигнал базовой станции, которая отправляет данные на аналитический сервер. Заказчик в удобном и интуитивно понятном интерфейсе может в реальном времени видеть геоданные каждого сотрудника, что позволяет контролировать нахождение в опасных зонах, состояние, оперативно получать сигнал о опасном событии.

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Кроме того, система регистрирует информацию об ударах, падениях, длительной неподвижности, температуре в зоне работ. Также в функционал решения входит контроль наличия каски на голове сотрудника, экстренный вызов помощи, оповещение оператора/руководства об инцидентах в удобной форме (при помощи мессенджеров, мобильной связи или электронной почты).

«Одним из главных векторов обеспечения безопасности для нас является контроль пересечения опасных зон. Все геоданные в продемонстрированном решении отображались точно и корректно, что позволяет нам говорить об успехе проекта. Нельзя не отметить, что сотрудники Softline Digital работали четко и слаженно, показав высокие компетенции и профессионализм», – сказал Константин Голов, начальник управления ПиЭБ в компании «Аммоний».