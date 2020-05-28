Softline оснастит «умными касками» промпредприятия Алтайского края

В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного 2 марта этого года с правительством Алтайского края, СК «Алтайкрайэнерго» и «Дибиэй», Softline приступила к реализации пилотных проектов в области цифровой трансформации. На предприятиях энергетического сектора, а также других промышленных предприятиях края были успешно внедрены пилотные проекты программно-аппаратных комплексов СИЗ «Умные каски», созданные инженерами Softline. Эти высокоинтеллектуальные системы контроля промышленной безопасности способны в полной мере предотвратить производственный травматизм.

Softline в сотрудничестве с партнерами предложила крупным промышленным предприятиям Алтайского края собственное решение по модернизации обычной защитной каски – программно-аппаратный комплекс «Умные каски». Система с модулем позиционирования на базе GPS-трекеров способна фиксировать наличие средства индивидуальной защиты на голове, передавать сигнал диспетчеру в случае падения сотрудника или получения им удара, предупреждать об опасных «красных зонах». Программное обеспечение контролирует местонахождение персонала внутри помещения и на открытом пространстве, фиксирует факты выхода из рабочей зоны. В дальнейшем анализируются все статистические данные о времени активной работы каждого из сотрудников за определенный период. Возможность измерения температуры позволяет диспетчеру верно оценить ситуацию и в случае необходимости оперативно организовать спасательные работы.

Каски нового поколения работают в диапазоне температур от -35°С до +60°. При возникновении несчастных случаев усовершенствованная каска поможет работодателю отследить всю историю события и составить детальный отчет для государственных надзорных органов. Если в момент ЧП пострадавший сотрудник работал в каске, этот факт будет задокументирован. Используя «Умные каски», предприятия Алтайского края делают важный шаг на пути к реализации концепции нулевого травматизма.

В рамках соглашения Softline продолжит запускать проекты, помогающие региону осуществить цифровую трансформацию. Совместно с партнерами компания планирует провести цифровизацию городского хозяйства и промышленности, обеспечить бесперебойное управление транспортной инфраструктурой, повысить квалификацию ИТ-специалистов, работающих в государственном секторе. Уже сегодня закладывается основа для создания регионального центра трансфера технологий. Новая структура будет помогать предприятиям малого и среднего бизнеса по широкому спектру вопросов, связанных с внедрением ИТ-решений.

«Softline обладает богатым опытом реализации проектов в области цифровой трансформации. Для того чтобы наиболее полно удовлетворить потребности наших клиентов, будь это органы государственной власти или коммерческие компании, мы используем как вендорские, так и собственные решения. Мы нацелены на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с правительством и предприятиями региона в рамках заключенного соглашения», – сказал руководитель продаж проектных и аппаратных решений в СФО и ДФО департамента развития бизнеса в регионах РФ Никита Храмов.

«Являясь партнером Softline, мы помогаем компании в реализации пилотных проектов, среди которых – внедрение “умных касок” на предприятиях Алтайского края. Это важный шаг на пути к «нулевому травматизму», потому что сегодня бизнес остро нуждается в высокотехнологичных решениях, которые предотвращают производственный травматизм, а не только реагируют на происшествия», – отметил генеральный директор компании «Алтайкрайэнерго» Сергей Николаевич Приб.