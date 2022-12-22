Softline Digital внедрит «Умные каски» на строительных площадках ОСТ

Softline Digital внедрит собственную интеллектуальную систему контроля промышленной безопасности и охраны труда «Умные каски» на площадках группы компаний «Объединение строителей Тулы» (ГК ОСТ). С помощью этой системы с модулем позиционирования на базе GPS-трекеров компания сможет определять местоположения своих сотрудников в реальном времени, а также отслеживать их физическое состояние и соблюдение правил техники безопасности на строительных площадках своих объектов.

Для ОСТ повышение уровня безопасности во время проведения строительных работ является приоритетной задачей. В поисках решения, обеспечивающего контроль за соблюдением правил техники безопасности, компания ОСТ обратилась к Softline Digital. Команда цифровой лаборатории предложила программно-аппаратный комплекс собственной разработки «Умные каски» — его внедрение станет для клиента важным шагом на пути к нулевому травматизму и цифровизации бизнес-процессов.

«Для того, чтобы клиент детально познакомился с функционалом системы, было принято решение провести пилотный проект на одной из площадок компании, а именно — в жилом комплексе «Наши Баташи». «Умные каски» оснащены модулем позиционирования на базе GPS/Глонасс-трекеров, которые способны не только определять и контролировать местонахождение работника внутри и снаружи помещений, но также фиксировать наличие средства индивидуальной защиты на голове и производить измерения целого ряда параметров. Кроме того, система позволяет предупреждать о попадании сотрудников в опасные зоны и оповещать об этом диспетчера. Программное обеспечение фиксирует факты выхода из рабочей зоны и передает информацию в диспетчерскую. Далее система может проанализировать все статистические данные о времени активной работы каждого из сотрудников за определенный период. В процессе тестирования компания убедилась в высокой эффективности системы и запланировала внедрение «умных касок» силами Softline Digital на своих площадках», — сказал Олег Устинов, владелец продукта «Умные каски» в ГК Softline.

Грантовая поддержка цифровизации российских компаний будет продолжена Поддержка ИТ-отрасли

«В нашей компании особое внимание уделяется культуре безопасности сотрудников. С помощью инновационных устройств от Softline Digital мы планируем проводить оперативный мониторинг событий во время проведения работ, в том числе фиксировать передвижения строителей и контролировать ношение защитных головных уборов. Думаю, возможность отслеживать состояние работников в зонах повышенной опасности с помощью новых средств индивидуальной защиты — это огромный шаг вперед для организаций, которые на постоянной основе работают на технически сложных площадках. ОСТ выражает благодарность компании Softline Digital за разработку проекта, который поможет обеспечить безопасность труда и благополучие работников на всех строительных площадках нашей компании», — отметил Никита Кащеев, коммерческий директор ГК ОСТ.