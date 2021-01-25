На вокзалах России появились «умные кассы» за 100 млн рублей

Кассы вокзалов дальнего следования оборудовали искусственным интеллектом для проверки документов. Теперь билет по паспорту можно оформить за пять секунд. Стоимость контракта составила 100 млн руб.

«Умная касса» обошлась почти в 100 млн рублей

Федеральная пассажирская компания (ФПК - дочернее общество РЖД) установила 835 устройств для электронной системы проверки паспортов на кассах вокзалов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Аппаратура может за пять секунд считать паспорта российских и иностранных граждан, включая вид на жительство, дипломатический паспорт, свидетельство рождения и паспорт моряка

По данным Портала госзакупок, контракт на установку «умных касс» был заключен с ФПК в середине 2017 г. Стоимость контракта составила 97,5 млн руб. Разработчиком программно-аппаратного комплекса стала компания RuDevices, поставщиком технологии искусственного интеллекта (ИИ) для извлечения паспортных данных - российская компания Smart Engines, а выпуском партии сканеров занималась производитель радиоэлектроники НПЦ «Спектр».

Что умеет новый сервис

Теперь при оформлении билетов кассиру достаточно приложить документ к сканеру и данные пассажира автоматически появятся на бланке проездного документа. Устройство способно за несколько секунд распознать данные не только российского внутреннего паспорта, но также и заграничного паспорта, свидетельства о рождении, а также паспортов более 200 стран мира. Это особенно эффективно при оформлении билетов гражданам других стран, так как в зависимости от страны выдачи паспорта и особенностей самого документа, поля с указанием имени и фамилии могут меняться местами и содержать несколько слов.

Кассы РЖД оборудовали искусственным интеллектом для проверки документов

Вне зависимости от типа паспорта, весь процесс ввода данных занимает не более пяти секунд. В документах госзакупки уточняется, что «умная касса» распознает следующие документы: общегражданский заграничный паспорт; заграничный паспорт иностранного гражданина; паспорт моряка (удостоверение личности моряка); вид на жительство иностранного гражданина; паспорт дипломатический; паспорт служебный; заграничный паспорт гражданина Российской Федерации; свидетельство о рождении.

«Умная касса» запатентована в России

«Умная касса» представляет собой видеосканер, который подключается к компьютеру через разъем клавиатуры. При это устанавливать дополнительного ПО не требуется. Он полностью автономен, оснащается видеокамерой и встроенным вычислительным модулем для обработки документов без подключения к внешним устройствам. Это обеспечивает безопасность и полную защищенность персональных данных пассажиров, так как они не сохраняются в компьютере или облачном хранилище, сообщается в пресс-релизе.

Как пояснил CNews гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров, иностранных аналогов таких сканеров не существует. «Фактически был создан даже не сканер, а робот, который полностью решает задачу от «а» до «я», и в котором нет никаких промежуточных звеньев, - рассказывает гендиректор Smart Engines. - Сканер обычно возвращает изображение, которое потом распознает компьютер, а здесь мы совместили в одном устройстве все функции, начиная от получения видеопоследовательности паспорта и заканчивая распознаванием. Такого еще никто не делал и этот комплекс запатентован в России».

«Теперь кассир просто должен нажать на кнопку или педаль-активатор, подключаемую к сканеру для удобства работы и позволяющую запускать распознавание без использования рук, и все — через пять секунд у него полностью автоматически будут заполнены все данные», - пояснил Арлазаров.

Контроль подлинности документов пока не предусмотрен, но при необходимости такое решение тоже возможно. В перспективе, такого рода комплексы могут использоваться и в других отраслях, например, в МФЦ или аэропортах.