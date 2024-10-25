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Softline Digital (ГК Softline) перенесла производство модулей для умных касок Proteqta на завод «Инферит» во Фрязино

Разработчик цифровых решений для бизнеса Softline Digital (ГК Softline) перенес производство аппаратной части программно-аппаратного комплекса Proteqta на завод «Инферит» (ГК Softline). Теперь модули позиционирования персонала Atom 4.0, которые крепятся на умные каски и интегрируются с ПО Proteqta, будут выпускать во Фрязино. Это позволит оптимизировать сроки производства. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Продукт Softline Digital Proteqta – это система промышленной безопасности, включающая в себя как аппаратные, так и программные компоненты. ПО Proteqta предлагает контроль режима труда и отдыха, мониторинг точного местоположения сотрудников внутри и снаружи помещений (в т.ч. в опасных зонах) и аналитику при помощи данных, которые поступают с модуля позиционирования персонала Atom 4.0.

Atom 4.0 представляет собой GPS/ГЛОНАСС-трекер в промышленном корпусе с дополнительными функциями определения паттернов движения пользователя. Создание такого модуля состоит из нескольких этапов: изготовление РСВ-плат на российских заводах; автоматический монтаж компонентов на плату; сборка плат в единое устройство; тестирование и упаковка готового продукта.

Процесс достаточно кропотливый, учитывая, что с каждым обновлением устройство становится технологичнее и сложнее. Ранее команда Proteqta тратила много времени не только на поиск надежных партнеров-исполнителей, но и на объяснение с нуля технических тонкостей выпуска модулей. Развертывание производства в одном месте, внутри ГК Softline, решает эту проблему. Теперь все этапы создания Atom 4.0, кроме изготовления РСВ-плат, будут осуществляться на базе производства «Инферит».

Мощность завода российского вендора «Инферит» составляет 300 тыс. единиц компьютерного и серверного оборудования в год. Действующая линия поверхностного монтажа позволяет производить ежегодно 60 тыс. электронных модулей, таких как материнские платы, твердотельные накопители (SSD) и модули оперативной памяти. В линейке производителя представлены компьютеры, серверы, СХД, моноблоки, ноутбуки и периферийное оборудование.

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Завод «Инферит» станет площадкой, выпускающей модули позиционирования персонала продукта Proteqta и осуществляющей их гарантийное и постгарантийное обслуживание. В рамках создания тестовой партии команда Proteqta уже провела обучение сотрудников предприятия и теперь занимается оттачиванием техпроцесса. В планах – выпустить опытную партию, а затем приступить к серийному производству устройств.

«Партнерство с «Инферит» — стратегически важный для нас шаг. Мы давно думали разместить наше производство внутри группы компаний Softline. И рады, что у нас это получилось. Это залог стабильности и взаимовыгодного партнерства, возможность роста и для Softline Digital, и для «Инферит». У нас большие планы относительно модуля Atom 4.0 и создания новых электронных устройств. Будем и дальше развивать рынок отечественной электроники», — сказал Семен Одинец, владелец продукта Proteqta Softline Digital.

«В 2024 г. мы запустили на заводе «Инферит» во Фрязино линию поверхностного монтажа, которая позволяет выпускать до 60 тыс. электронных модулей в год. Изначально — для удовлетворения наших собственных нужд как вендора, в приоритетах которого выпуск продукции, входящей в реестр Минпромторга. Но в стратегии мы также имели ввиду использование линии для заказного производства. Мы рады, что удалось реализовать эти планы: теперь на заводе «Инферит» мы будем производить модули позиционирования для умных касок Softline Digital Proteqta. Кроме того, поиск взаимных интересов и синергии между компаниями группы в ДНК ГК Softline — поэтому я чувствую отдельную благодарность к коллегам, что и это тоже удалось реализовать», — отметила Юлия Курышева, исполнительный директор «Инферит».

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