Войтеховский Константин


СОБЫТИЯ


16.02.2026 Топ-менеджер «Ростелекома» арестован по обвинению в создании искусственной аварии 1
04.09.2023 «Ростелеком» в Арктике: Анабарский улус стал первым полностью охваченным оптическими линиями арктическим районом Якутии 1
21.07.2021 «Ростелеком» запустил первые базовые станции на Средневилюйском газоконденсатном месторождении 1
01.02.2021 «Ростелеком» создаст частную мобильную сеть LTE для Якутской топливно-энергетической компании 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Войтеховский Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10420 4
Ростелеком - Сахателеком 65 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 7 2
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13047 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57527 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 308 2
Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 30 2
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 82 2
ОТиПБ - Умная каска 50 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4368 2
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 455 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9464 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4023 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 83 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25566 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9614 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9400 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73864 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17189 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4854 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2973 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8473 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28954 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5194 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 158 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1294 1
Минцифры РФ - Синергия Арктики 8 1
Коробов Андрей 4 2
Семенов Анатолий 35 1
Николаев Айсен 46 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1108 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 526 2
Россия - ДФО - Якутия - Средневилюйское газоконденсатное месторождение 4 2
Россия - ДФО - Якутия - Анабарский улус - Анабар - Саскылах 19 1
Россия - Заполярье 130 1
Россия - ДФО - Якутия - Оленёкский район (улус) - Оленёк 11 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 834 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3250 1
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 64 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20423 2
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 745 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10764 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 97 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1936 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4265 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9703 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
РАН СО ИМЗ - Институт мерзлотоведения имени П. И. Мельникова СО РАН 4 1
