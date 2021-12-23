«Ростелеком» и «Унитех» развивают партнёрство

«Ростелеком» объявил о продолжении сотрудничества с российской компанией «Унитех». Совместная работа с компанией-интегратором позволяет обмениваться экспертизой и успешно сотрудничать на протяжении долгого периода времени. Так, за семь лет у компаний уже есть опыт по внедрению нескольких проектов. «Унитех» также прошёл обучение у «Ростелекома» как официальный партнёр.

«Унитех» – компания, которая поставляет для своих клиентов решения в области информационных технологий и успешно реализует продукты «Ростелекома» как интегратор. В 2020 г. «Ростелеком» передал коллегам возможность реализации, внедрения и настройки отечественной системы управления сервисами Enterprise Service Management Platform (ESMP).

Российская разработка направлена на организацию всех сервисных подразделений от ИТ до HR и работает по принципу единого окна для всех подразделений. Она обеспечивает сотрудникам быстрый и безопасный доступ к информационным ресурсам и ИТ-сервисам, оптимизирует процессы эксплуатации и развития информационных систем, а также повышает их прозрачность. Она включает в себя несколько модулей: аналитика метрик и дашбордов, клиентский портал, общий менеджер сервисов, модуль создания цифровых помощников и лингвистический самообучающийся модуль для оптимизации процесса обработки сообщений.

Система ESMP является полностью отечественной разработкой компании «Ростелеком». Функциональность данного продукта была существенно расширена и доработана «Ростелекомом» под особенности российского управления ИТ-инфраструктурой.

«Платформа от «Ростелеком» – одно из лидирующих отечественных решений сегмента и для своих клиентов мы, как интегратор, выбираем именно его. С «Ростелекомом» мы давние партнеры, которые прекрасно дополняют друг друга. Опыт, компетентность, авторитет «Ростелекома», высокая квалификация, ответственность и оперативность наших сотрудников дают прекрасный результат при реализации комплексных проектов», – сказал генеральный директор компании «Унитех» Александр Витоженц.

«ESMP – очень массивный продукт с множеством модулей. У нас большой потенциал и план на расширение функционала, потому мы рады, что у нас есть такие партнёры. У «Ростелеком» есть собственная экспертиза в разработке продуктов. У «Унитех» – экспертиза в консалтинге, поддержке и доработке модулей», – отметил директор по контролю и качеству ИТ услуг компании «Ростелеком ЦОД» Арсен Благов.