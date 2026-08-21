Индексная книга (каталог) CNews*
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Храмцов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 8
Храмцов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5733 3
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3343 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1820 2
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1378 2
|Microsoft Windows 2000 8678 1
|Злодив Дмитрий 6 3
|Клементьев Илья 4 3
|Ермачков Николай 6 3
|Амирханян Армен 17 3
|Пелых Виталий 4 3
|Митрофанова Ксения 4 3
|Человечков Владислав 3 3
|Когтев Кирилл 4 3
|Лукьянов Дмитрий 11 3
|Жуков Михаил 39 2
|Кибалко Кирилл 47 2
|Каменский Игорь 7 2
|Ремнев Юрий 4 2
|Цыбин Андрей 8 2
|Кириллова Татьяна 3 2
|Морозов Владислав 2 2
|Морозова Надежда 2 2
|Бровко Лев 3 2
|Райков Леонид 2 2
|Файфман Ефим 2 2
|Болотова Лариса 2 2
|Витоженц Александр 7 2
|Глотов Алексей 25 2
|Сушкевич Антон 67 2
|Тараба Дмитрий 27 2
|Бартенева Мария 36 2
|Безобразов Алексей 2 2
|Хайруллин Артур 2 1
|Кабаков Ярослав 67 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167601 5
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54970 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.