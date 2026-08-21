Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201111
ИКТ 15578
Организации 11838
Ведомства 1512
Ассоциации 1123
Технологии 3594
Системы 27088
Персоны 87850
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1339
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2847
Мероприятия 894

Храмцов Александр

СОБЫТИЯ


21.08.2026 Конференция CNews «Цифровые технологии в финансовом секторе» состоится 8 сентября 2026 года 1
06.08.2026 Конференция CNews «Цифровые технологии в финансовом секторе» состоится 8 сентября 2026 года 1
27.07.2026 Конференция CNews «Цифровые технологии в финансовом секторе» состоится 8 сентября 2026 года 1
18.04.2017 Изгнанный из «Телеком-защиты» топ-менеджмент показал в новой компании рост выручки 3000% 2
26.07.2016 Из «Телеком-защиты» уволился весь топ-менеджмент 3

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Храмцов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Техно 6 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 609 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
Унитех 18 2
Телеком-защита 54 2
Ростелеком 11016 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1361 1
HPE - Juniper Networks 461 1
ГПБ - Газпромбанк 1283 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1904 3
Альфа-Банк 1986 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 327 3
Альфа-Капитал УК 161 3
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 98 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1161 1
ПСБ - Промсвязьбанк 970 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 636 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5733 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3343 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54469 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26163 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23353 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35535 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26662 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4631 3
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 490 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33770 3
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 974 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6297 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9621 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13780 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1871 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6596 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13240 2
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 365 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23088 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1133 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 956 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1820 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1378 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
Злодив Дмитрий 6 3
Клементьев Илья 4 3
Ермачков Николай 6 3
Амирханян Армен 17 3
Пелых Виталий 4 3
Митрофанова Ксения 4 3
Человечков Владислав 3 3
Когтев Кирилл 4 3
Лукьянов Дмитрий 11 3
Жуков Михаил 39 2
Кибалко Кирилл 47 2
Каменский Игорь 7 2
Ремнев Юрий 4 2
Цыбин Андрей 8 2
Кириллова Татьяна 3 2
Морозов Владислав 2 2
Морозова Надежда 2 2
Бровко Лев 3 2
Райков Леонид 2 2
Файфман Ефим 2 2
Болотова Лариса 2 2
Витоженц Александр 7 2
Глотов Алексей 25 2
Сушкевич Антон 67 2
Тараба Дмитрий 27 2
Бартенева Мария 36 2
Безобразов Алексей 2 2
Хайруллин Артур 2 1
Кабаков Ярослав 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54970 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53870 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6214 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6590 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8892 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3389 3
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 210 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5824 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27515 3
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 277 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5159 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5784 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6656 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6627 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8299 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7566 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6605 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1426 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5542 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1287 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 597 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16243 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4031 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще