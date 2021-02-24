МИРЭА в пику властям покупает заведомо зарубежные ПК с ОС Windows

МИРЭА настаивает на импорте

Как выяснил CNews, «МИРЭА — Российский технологический университет» даже после вмешательства Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не отказался от планов приобрести свыше тысячи заведомо зарубежных компьютеров с предустановленной ОС Microsoft Windows 10 Home. Это следует из обновленной версии тендерной документации, опубликованной МИРЭА на сайте госзакупок 20 февраля 2021 г.

Рассматриваемый тендер был запущен университетом 30 декабря 2020 г. в формате электронного аукциона со стартовой ценой лота в 87,2 млн руб. Заявки от претендентов принимались до 12 января 2021 г. По истечении этого срока оказалось, что на бюджетные деньги претендует всего одна организация — компания «Унитех», созданная в 2016 г. выходцами из «Телеком-защиты».

Так как заявка единственного участника соответствовала всем необходимым требованиям, заказчик 18 января 2021 г. в соответствии с буквой закупочного законодательства принял решение заключить контракт именно с этой компанией — без снижения стартовой цены лота.

Однако подписание соглашения застопорилось, потому что еще 11 января с жалобой на МИРЭА в ФАС обратилось ООО «Мигалка». По данным ЕГРЮЛ, эта организация была зарегистрирована в Москве тремя месяцами ранее — 15 октября 2020 г. Единственным учредителем и гендиректором заявлена Галина Михайлова.

МИРЭА не теряет надежду закупить заведомо зарубежные ПК на Windows

В своей жалобе «Мигалка» настаивала на том, что университет привел неправомерное обоснование невозможности закупить технику из Реестра отечественной радиоэлектронной продукции при Минпромторге. Рассмотрев жалобу, ФАС признала ее обоснованной, направив 18 января 2021 г. в МИРЭА предписание отменить протокол подведения итогов закупки и устранить в тендерной документации нарушения закона о контрактной системе.

Как показывает анализ обновленной закупочной документации МИРЭА, заказчик оставил требования к технике неизменными, но привел более детальное обоснование невозможности приобрести отечественное оборудование. Прием новых заявок от претендентов продлится до 1 марта 2021 г. Торги намечены на 3 марта.

На момент публикации данного материала представители МИРЭА прокомментировать CNews ставшую проблемной закупку не смогли.

Что именно закупает МИРЭА

В рамках рассматриваемой закупки МИРЭА намерен приобрести 1005 автоматизированных рабочих мест (АРМ) на шестиядерных 12-потоковых процессорах, созданных по технологии 14 нм, с максимальной частотой каждого ядра не менее 3,7 ГГц. Эти параметры заведомо отсекают любые отечественные процессоры, однако на текущий момент компьютерная техника может считаться российской и имеет возможность попасть в Реестр Минпромторга даже базируясь на импортных чипах.

Заказчик прописал для АРМов возможность установки памяти стандарта DDR4 в форм-факторе SODIMM с поддержкой максимальной пропускной способности не менее 3200 млн транзакций в секунду. Суммарный объем установленных модулей оперативной памяти без технологии коррекции ошибок должен быть не менее 16 ГБ.

Закупаемые АРМы должны иметь в своем составе несенсорные экраны с диагональ видимой части не менее 23,8 дюйма, а также клавиатуру и мышь.

Вторая часть номенклатуры поставки для МИРЭА описывает 48 АРМов, построенных на 14-нанометровых восьмиядерных 16-потоковых процессорах с максимальной частотой каждого ядра не менее 4,8 ГГц. (Удовлетворящих этим параметрам российских чипова также нет.) Диагональ экрана этих компьютеров должна быть не меньше 26,9 дюйма.

Некоторые подробности жалобы, решения ФАС и изменений в тендерной документации

В своей жалобе «Мигалка» настаивала на том, что для всех составных частей АРМа по-отдельности (а не вместе) альтернативу в Реестре отечественного «железа» при Минпромторге найти вполне возможно.

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«Комиссия Управления отмечает, что закупаемые заказчиком автоматизированные рабочие места состоят из системного блока, клавиатуры, компьютерной мыши, монитора, сведения о которых содержатся в Едином реестре радиоэлектронной продукции, — говорится в решении ФАС, — Вместе с тем аукционная документация не содержит указания на уникальность данного автоматизированного рабочего места как отдельного комплекса, а не как комплекса, состоящего из отдельных товаров, каждый из которых представлен в Едином реестре… На основании вышеизложенного, с учетом пояснений представителей заказчика и заявителя, комиссия Управления приходит к выводу о нарушении заказчиком закона о контрактной системе».

Как можно заключить по обновленным закупочным документам МИРЭА, с точки зрения университета все противоречия решаются детальным обоснованием того, почему каждая их позиций реестра в соответствующей категории не соответствует требованиям заказчика к приобретаемому оборудованию.

В частности, в отношении ПК iRU«Опал» МИРЭА указывает, что в реестре отсутствует адрес сайта заявителя, а по приведенной ссылке нет данных для сравнения на соответствие требованиям заказчика и эксплуатационным характеристикам.

В отношении серии ПК «Аквариус» TXXSXXXYY-ZR5X МИРЭА отмечает, что это серверная продукция, которая не соответствует требующимся техническим и эксплуатационным характеристикам.

В отношении ПК «Гравитон» заказчик указывает, что эта продукция имеет форм-фактор отличный от запрошенного АРМ, а габариты превышают рабочее пространство, отведенное для размещения АРМ. «Для модели, соответствующей габаритам: характеристики используемого чипсета существенно ниже запрошенных, характеристики предлагаемых к установке процессоров существенно ниже запрошенных, количество и возможные варианты внешних портов не соответствует запрошенным», — говорится в комментариях МИРЭА.

К остальной технике из реестра Минпромторга претензии МИРЭА в целом идентичны.

Несколько фактов о МИРЭА

«МИРЭА — Российский технологический университет» ведет свою историю с 1947 г. Сама аббревиатура МИРЭА появилась в 1967 г., когда Всесоюзный заочный энергетический институт (ВЗЭИ) был преобразован в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики.

Современное полное название вуз получил во втором десятилетии XXI века после присоединения к МИРЭА Российского НИИ информационных технологий и систем автоматизированного проектирования (ФГБУ РосНИИ ИТиАП), Всероссийского НИИ технической эстетики (ВНИИТЭ), Московского госуниверситета приборостроения и информатики (МГУПИ), Института профессионального администрирования и комплексной энергоэффективности (ИПАиКЭ) и Московского госуниверситета тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова» (МИТХТ).

Сегодня МИРЭА позиционирует себя в качестве одного из лидеров в области подготовки высококвалифицированных специалистов для быстроразвивающихся наукоемких отраслей науки и техники: телекоммуникаций, информационных и компьютерных технологий, автоматики, кибернетики, радиотехники и электроники, химии и биотехнологий.

В составе МИРЭА действует порядка 50 базовых кафедр при научно-исследовательских институтах РАН, конструкторских бюро и на высокотехнологичных предприятиях московского региона.