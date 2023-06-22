«Сервионика» и «Ростелеком-ЦОД» заключили партнерское соглашение

«Сервионика», российский провайдер профессионального обслуживания бизнес-процессов (входит в холдинг «Т1»), заключила партнерское соглашение с компанией «Ростелеком-ЦОД», разработчиком систем управления ИТ-услугами в РФ. Об этом CNews сообщили представители «Сервионики».

Сотрудничество откроет доступ клиентам «Сервионики» к решению вендора для управления сервисными подразделениями ESMP (Enterprise Service Management Platform).

«Функционал платформы ESMP уже высоко оценен крупнейшими российскими телеком- и медиа компаниями. При этом мы ежегодно улучшаем продукт, используя собственный пользовательский опыт и обратную связь крупных компаний. Уверены, что партнерство с «Сервионикой» позволит ESMP укрепить лидирующие позиции в своем сегменте», - сказал директор по качеству сервисов блока информационных технологий «Ростелеком» Арсен Благов.

«Платформа ESMP входит в реестр российского программного обеспечения и подойдет компаниям, придерживающимся стратегии импортозамещения. Гибкость ESMP обеспечивает встроенный инструментарий для адаптации под уникальные потребности и особенности бизнес-процессов, которые есть у каждого крупного заказчика. Многолетний опыт «Сервионики» в части внедрения, развития и поддержки ITSM-систем, а также штат опытных специалистов гарантирует нашим клиентам бесшовность процесса перехода на отечественное решение, быструю и эффективную реализацию задач, поставленных перед внутренними службами заказчика», - сказал Павел Муравьев, директор по развитию бизнеса «Сервионики».

ESMP – программная платформа, с которой можно создать полноценную систему управления сервисами для крупной территориально-распределенной компании. ESMP позволяет автоматизировать процессы управления ИТ, HR, АХО, ОЦО, финансов и других сервисных подразделений. Преимущество платформы перед покинувшими российский ITSM-рынок зарубежными лидерами в том, что функционал и интерфейс продукта учитывают национальную специфику структуры и потребностей отечественных компаний. Российские разработчики создали удобное единое окно для работы подразделений-заказчиков и систему быстрого сбора заказов с контролем качества для подразделений-исполнителей. Возможность в режиме реального времени получать метрики по ключевым параметрам работы компании позволяет руководителям точно оценивать ситуацию и принимать правильные решения.

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«Ростелеком-Центры обработки данных» — управляющая компания центра компетенций ПАО «Ростелеком» по направлениям развития сервисов и инфраструктуры ЦОД, ESM-платформы, облачных платформ, услуг обмена трафиком, интеграционных проектов и разработки ПО. В группу компаний входят MSK-IX, DataLine, Ngenix, Tionix, ТЦИ, «Ростелеком-ЦТ» и другие организации. «Ростелеком-ЦОД» предоставляет технологическую платформу, в которой сконцентрированы компетенции участников группы компаний. С помощью платформы организация реализует спектр услуг по созданию, размещению и обслуживанию ИТ-систем. 44,8% компании принадлежит стратегическому партнеру ПАО «Банк ВТБ». Основные направления деятельности: геораспределенная сеть дата-центров уровня Tier III с общей емкостью 13,5 тыс. стоек (Москва, Санкт-Петербург, Удомля, Новосибирск, Екатеринбург), публичные облачные сервисы (IaaS, платформенные сервисы, VDI, DR, резервное копирование и др.), передача данных между площадками, телекоммуникации, частные облака, интеграционные проекты, разработка ПО и программно-аппаратных комплексов.

«Т1» – многопрофильный холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 16 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. «Т1» предоставляет спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика»), ПРО (продукты и партнерства), «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.